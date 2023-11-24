В Херсонской ОВА объяснили, почему враг решил ударить по Чернобаевке

Разрушенный в результате вражеского удара дом. Фото: Херсонская ОВА

Россияне ударили по Чернобаевке, поскольку раньше там анонсировали похороны военного. Однако местные власти приняли меры, чтобы прощание с погибшим воином перенесли на другое время.

Такое мнение высказали в Херсонской ОВА.

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Спикер администрации Александр Толоконников отметил, что обстреляли не то место, где должны были состояться похороны. Городские власти заблаговременно обратились к стражам порядка, чтобы церемонию прощания перенесли на другое время и место.

Однако в ОВА не исключают версию, что публикация сельского совета может быть связана с вражеской атакой.

Ранее мы сообщали, что в селе Чернобаевка Херсонской области чуть не повторилась трагедия, как в селе Гроза Харьковской области. В этот раз русские солдаты не успели повторить свое ужасное вероломство.

Напомним, что сегодня российская армия обстреляла Чернобаевку. В результате обстрела три человека погибли, еще четверо получили ранения. Также захватчики из беспилотника атаковали велосипедиста, двигавшегося по улице в Бериславе. Мужчина погиб на месте.