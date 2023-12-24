Зеленський розповів про ліквідацію наслідків обстрілу Херсона
Протягом сьогоднішньої ночі, 24 грудня, у Херсоні тривала ліквідація наслідків російських обстрілів. Це були жорстокі терористичні атаки.
Про це розповів Президент України Володимир Зеленський.
Ліквідація наслідків обстрілів Херсона
Глава держави наголосив, що ворог свідомо бив по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях.
Внаслідок атаки РФ постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки. До того ж є поранені, серед них дитина. Зеленський наголосив, що усім надається медична допомога. За його словами, також є загиблі.
Президент України зазначив, що усі необхідні служби працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла.
"Я вдячний усім, хто і в будні, й у свята, і вдень, і вночі працює, щоб дати українським містам і селам можливість жити. І я вдячний кожному й кожній, хто робить усе, аби російські терористи відчули нашу українську відповідь, цілком справедливу відповідь на їхні удари", — додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.
Також ми писали, що сьогодні, 24 грудня, річниця "чорного дня" російського терору для Херсона. Цього дня минулого року окупанти масовано обстріляли місто.
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