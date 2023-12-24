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Зеленський розповів про ліквідацію наслідків обстрілу Херсона

24 грудня 2023 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський розповів про ліквідацію наслідків обстрілу Херсона
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Протягом сьогоднішньої ночі, 24 грудня, у Херсоні тривала ліквідація наслідків російських обстрілів. Це були жорстокі терористичні атаки.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський.

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Ліквідація наслідків обстрілів Херсона

Глава держави наголосив, що ворог свідомо бив по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життя, та по звичайних вулицях.

Наслідки обстрілу Херсона
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Внаслідок атаки РФ постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки. До того ж є поранені, серед них дитина. Зеленський наголосив, що усім надається медична допомога. За його словами, також є загиблі.

Президент України зазначив, що усі необхідні служби  працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла.

Наслідки обстрілу Херсона
Наслідки обстрілу Херсона. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Я вдячний усім, хто і в будні, й у свята, і вдень, і вночі працює, щоб дати українським містам і селам можливість жити. І я вдячний кожному й кожній, хто робить усе, аби російські терористи відчули нашу українську відповідь, цілком справедливу відповідь на їхні удари", — додав Зеленський.

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Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні вночі, 24 грудня, російські окупанти обстріляли центральну частину Херсона. Внаслідок чергової атаки загарбників є загиблі.

Також ми писали, що сьогодні, 24 грудня, річниця "чорного дня" російського терору для Херсона. Цього дня минулого року окупанти масовано обстріляли місто.

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