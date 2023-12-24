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Зеленский рассказал о ликвидации последствий обстрела Херсона

24 декабря 2023 14:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Зеленский рассказал о ликвидации последствий обстрела Херсона
Последствия обстрела Херсона. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В течение сегодняшней ночи, 24 декабря, в Херсоне продолжалась ликвидация последствий российских обстрелов. Это были жестокие террористические атаки.

Об этом рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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Ликвидация последствий обстрелов Херсона

Глава государства подчеркнул, что враг сознательно бил по гражданской инфраструктуре, обеспечивающей жизнь, и по обычным улицам.

Последствия обстрела Херсона
Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

В результате атаки РФ пострадали школа, больницы, котельная, теплосети города, жилые частные и многоэтажные дома. К тому же есть раненые, среди них ребенок. Зеленский отметил, что всем оказывается медицинская помощь. По его словам, также есть погибшие.

Президент Украины отметил, что все необходимые службы будут работать круглосуточно, чтобы возобновить поставки электричества и тепла.

Последствия обстрела Херсона
Последствия обстрелов Херсона. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Я благодарен всем, кто и в будни, и в праздники, и днем, и ночью работает, чтобы дать украинским городам и селам возможность жить. И я благодарен каждому и каждой, кто делает все, чтобы российские террористы почувствовали наш украинский ответ, вполне справедливый ответ на их удары", — добавил Зеленский.

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Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, сегодня ночью, 24 декабря, российские оккупанты обстреляли центральную часть Херсона. В результате очередной атаки захватчиков есть погибшие.

Также мы писали, что сегодня, 24 декабря, годовщина черного дня российского террора для Херсона. В этот день в прошлом году оккупанты массированно обстреляли город.

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