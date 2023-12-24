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Россияне накрыли плотным огнем Чернобаевку: есть жертва

24 декабря 2023 23:14
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Армия РФ обстреляла Чернобыевку 24 декабря есть жертва - все подробности
Знак въезда в Чернобаевку. Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Российские оккупанты в воскресенье, 24 декабря, накрыли плотным огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате атаки погиб один человек.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"В результате обстрела погибла 37-летняя женщина. Ее обнаружили в разрушенном здании", — отметил Прокудин.

Он добавил, что прибывшие на место медики лишь констатировали смерть очередной жертвы страны-агрессора.

Как известно, после освобождения ВСУ правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Армия РФ атакует гражданское население с тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Напомним, в ночь на 24 декабря российская армия совершила массированный обстрел Херсона, на который отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

О терроризме со стороны российских воинов также напомнил и глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, опубликовав фотографии, когда оккупанты год назад из-за 41 ракетно-артиллерийского удара убили 10 гражданских, еще 62 ранили.

Также недавно в Организации Объединенных Наций отреагировали на уничтожение росармейцами состава гуманитарной помощи в Херсоне в ночь на 20 декабря.

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