Окупанти вкотре знищили базу гуманітарної допомоги в Херсоні

Рятувальник гасить пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

Армія Росії знищила в Херсоні третю базу гуманітарної допомоги. Для цього вони залучили ланку дронів-камікадзе Shahed-136, якими й завдали удару по гуманітарному штабу.

Про це заявив в етері "Громадського радіо" командир херсонського обласного загону швидкого реагування товариства Червоного Хреста України Микола Тараненко.

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Тараненко зазначив, що щоденно російські вояки завдають від 30 до 50 ракетних ударів по Херсону та області.

"Погано те, що вони перейшли на балістику, від якої дуже важко сховатися… Є обстріли, є руйнування, є, на жаль, постраждалі", — сказав він.

Тараненко додає: для атаки на гуманітарні штаби росіяни стали використовувати іранські безпілотники. При цьому, як каже, ворог б'є не тільки по власності "Червоного Хреста".

"Російські війська зруйнували вже третю базу, вони б’ють по гуманітарних центрах. Двічі накривали склади інших організацій, але зовсім нещодавно вони накрили наш склад гуманітарної допомоги, склад Червоно Хреста… Били "шахедами", били прицільно. У наш склад, наприклад, прилетіло три "шахеди"; згоріло все", — зауважив Микола Тараненко.

Нагадаємо, що раніше ООН відреагувала на знищення російською армією гуманітарного складу "Червоного Хреста" у Херсоні. Також про наслідки ліквідації вчорашнього масованого бомбардування Херсона розповів Президент України Володимир Зеленський.