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Оккупанты в очередной раз уничтожили базу гуманитарной помощи в Херсоне

25 декабря 2023 18:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Оккупанты в очередной раз уничтожили базу гуманитарной помощи в Херсоне
Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России уничтожила в Херсоне третью базу гуманитарной помощи. Для этого они задействовали звено дронов-камикадзе Shahed-136, которыми и нанесли удар по гуманитарному штабу.

Об этом заявил в эфире "Громадського радіо" командир Херсонского областного отряда быстрого реагирования общества Красного Креста Украины Николай Тараненко.

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Тараненко отметил, что ежедневно российские солдаты наносят от 30 до 50 ракетных ударов по Херсону и области.

"Плохо то, что они перешли на баллистику, от которой очень тяжело спрятаться... Есть обстрелы, есть разрушения, есть, к сожалению, пострадавшие", — сказал он.

Тараненко добавляет, что для атаки на гуманитарные штабы россияне стали использовать иранские беспилотники. При этом, как говорится, враг бьет не только по собственности "Красного Креста".

"Российские войска разрушили уже третью базу, они бьют по гуманитарным центрам. Дважды накрывали склады других организаций, но совсем недавно они накрыли наш состав гуманитарной помощи, состав Красного Креста… Били "шахедами", били прицельно. В наш склад, например, прилетело три "шахеда"; сгорело все", — заметил Николай Тараненко.

Напомним, ранее ООН отреагировала на уничтожение российской армией гуманитарного состава "Красного Креста" в Херсоне. Также о последствиях ликвидации вчерашней массированной бомбардировки Херсона рассказал Президент Украины Владимир Зеленский.

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