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У Херсоні чутно вибухи — окупанти ведуть обстріл міста

25 грудня 2023 11:25
оновлено: 12:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Херсоні чутно вибухи — окупанти ведуть обстріл міста
Дим в небі після вибуху. Фото: depositphotos
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Херсоні вдень 25 грудня лунають вибухи. Містян попереджають про ворожий обстріл. 

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.

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За словами Мрочка, під обстрілом з боку окупаційних військ перебуває прибережна зона Херсона.

Він закликав громадян не перебувати на відкритому просторі. 

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Скриншот допису Мрочка

Об 11:44 Мрочко додав, що ворожа атака на місто триває. Росіяни обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

"Залишайтесь у безпечних місцях! Не виходьте на вулицю без потреби!", — зауважив він.

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Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, що за попередню добу російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область, випустивши 288 снарядів. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.

Також ми писали, що російські окупанти 24 грудня накрили щільним вогнем Чорнобаївку Херсонської області. 

Крім того, у Херсонській області на залишеному російському боєприпасі підірвався чоловік. Через це Бериславська окружна прокуратура розпочала розслідування. 

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