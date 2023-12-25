У Херсоні чутно вибухи — окупанти ведуть обстріл міста

Дим в небі після вибуху. Фото: depositphotos

У Херсоні вдень 25 грудня лунають вибухи. Містян попереджають про ворожий обстріл.

Про це повідомив голова МВА Роман Мрочко.

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Вибухи в Херсоні 25 грудня

За словами Мрочка, під обстрілом з боку окупаційних військ перебуває прибережна зона Херсона.

Він закликав громадян не перебувати на відкритому просторі.

Скриншот допису Мрочка

Об 11:44 Мрочко додав, що ворожа атака на місто триває. Росіяни обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

"Залишайтесь у безпечних місцях! Не виходьте на вулицю без потреби!", — зауважив він.

Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, що за попередню добу російські окупанти 71 раз обстріляли Херсонську область, випустивши 288 снарядів. Внаслідок атаки загинула одна людина, є поранені.

Також ми писали, що російські окупанти 24 грудня накрили щільним вогнем Чорнобаївку Херсонської області.

Крім того, у Херсонській області на залишеному російському боєприпасі підірвався чоловік. Через це Бериславська окружна прокуратура розпочала розслідування.