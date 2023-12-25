В Херсоне слышны взрывы — оккупанты ведут обстрел города
В Херсоне днем 25 декабря раздаются взрывы. Горожанам предупреждают о вражеском обстреле.
Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.
Взрывы в Херсоне 25 декабря
По словам Мрочка, под обстрелом со стороны оккупационных войск находится прибрежная зона Херсона.
Он призвал граждан не находиться на открытом пространстве.
В 11:44 Мрочко добавил, что вражеская атака на город продолжается. Россияне обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега.
"Оставайтесь в безопасных местах! Не выходите на улицу без надобности!", — отметил он.
Напомним, что за предыдущие сутки российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 288 снарядов. В результате атаки погиб один человек, есть раненые.
Также мы писали, что российские оккупанты 24 декабря накрыли плотным огнем Чернобаевку Херсонской области.
Кроме того, в Херсонской области на оставленном российском боеприпасе взорвался мужчина. Поэтому Бериславская окружная прокуратура начала расследование.
Читайте Новини.LIVE!