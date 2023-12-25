В Херсоне слышны взрывы — оккупанты ведут обстрел города

Дым в небе после взрыва. Фото: depositphotos

В Херсоне днем 25 декабря раздаются взрывы. Горожанам предупреждают о вражеском обстреле.

Об этом сообщил глава МВА Роман Мрочко.

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Взрывы в Херсоне 25 декабря

По словам Мрочка, под обстрелом со стороны оккупационных войск находится прибрежная зона Херсона.

Он призвал граждан не находиться на открытом пространстве.

Скриншот поста Мрочка

В 11:44 Мрочко добавил, что вражеская атака на город продолжается. Россияне обстреливают Херсон с временно оккупированного левого берега.

"Оставайтесь в безопасных местах! Не выходите на улицу без надобности!", — отметил он.

Скриншот поста Мрочка

Напомним, что за предыдущие сутки российские оккупанты 71 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 288 снарядов. В результате атаки погиб один человек, есть раненые.

Также мы писали, что российские оккупанты 24 декабря накрыли плотным огнем Чернобаевку Херсонской области.

Кроме того, в Херсонской области на оставленном российском боеприпасе взорвался мужчина. Поэтому Бериславская окружная прокуратура начала расследование.