За прошедшие сутки россияне 74 раза обстреляли Херсонщину, есть раненный, — ОВА
За прошедшие сутки россияне 74 раза обстреляли Херсонскую область. При этом был выпущен 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Херсона
"За минувшие сутки противник совершил 74 обстрела, выпустив 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА", — говорится в сообщении.
В то же время по Херсону оккупанты выпустили 32 снаряда.
Да, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе.
Известно, что в результате российской агрессии один человек получил ранения.
Напомним, что днем 25 декабря в Херсоне раздавались взрывы. Горожан предупреждали о вражеском обстреле с временно оккупированного левого берега.
Также мы писали, что армия России уничтожила в Херсоне третью базу гуманитарной помощи. Для этого они привлекли дронов-камикадзе Shahed-136, которым и нанесли удар по гуманитарному штабу.
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