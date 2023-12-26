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За прошедшие сутки россияне 74 раза обстреляли Херсонщину, есть раненный, — ОВА

26 декабря 2023 08:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
За прошедшие сутки россияне 74 раза обстреляли Херсонщину, есть раненный, — ОВА
Обстрел Херсона. Иллюстративное фото: Telegram/Александр Прокудин
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

За прошедшие сутки россияне 74 раза обстреляли Херсонскую область. При этом был выпущен 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

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"За минувшие сутки противник совершил 74 обстрела, выпустив 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА", — говорится в сообщении.

В то же время по Херсону оккупанты выпустили 32 снаряда.

Да, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и объект критической инфраструктуры в Херсонском районе.

Известно, что в результате российской агрессии один человек получил ранения.

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Скриншот поста Прокудина

Напомним, что днем 25 декабря в Херсоне раздавались взрывы. Горожан предупреждали о вражеском обстреле с временно оккупированного левого берега.

Также мы писали, что армия России уничтожила в Херсоне третью базу гуманитарной помощи. Для этого они привлекли дронов-камикадзе Shahed-136, которым и нанесли удар по гуманитарному штабу.

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