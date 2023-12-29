Вибухи в місті Старокостянтинів зараз 29 грудня - на область налетіли шахеди

На Хмельниччині пролунали вибухи
Сьогодні, 29 грудня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Атака російських окупантів вчергове припала на Старокостянтинів. Незадовго до цього в регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили моніторингові пабліки.
Вибухи на Хмельниччині 29 грудня
За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 2:32 "Шахеди" на Хмельниччині почали рух у північно-західному напрямку.
Військові закликали жителів Старокостянтинова залишатися в укриттях.
Разом з тим, о 2:54 моніторингові Telegram-канали повідомили про потужні вибухи в місті.
Повітряна тривога в Україні 29 грудня
Станом на 3:06 повітряна тривога оголошена у семи областях:
- Львівській,
- Хмельницькій,
- Волинській,
- Чернівецькій,
- Вінницькій,
- Луганській,
- Рівненській.
Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА.
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