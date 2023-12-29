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На Хмельниччині пролунали вибухи

29 грудня 2023 03:03
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Вибухи в місті Старокостянтинів зараз 29 грудня - на область налетіли шахеди
Вибух у місті. Фото ілюстративне: Волинь24
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Сьогодні, 29 грудня, у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи. Атака російських окупантів вчергове припала на Старокостянтинів. Незадовго до цього в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили моніторингові пабліки.

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Вибухи на Хмельниччині 29 грудня

За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 2:32 "Шахеди" на Хмельниччині почали рух у північно-західному напрямку.

Військові закликали жителів Старокостянтинова залишатися в укриттях.

Разом з тим, о 2:54 моніторингові Telegram-канали повідомили про потужні вибухи в місті.

Вибухи у Старокостянтинові 29 грудня

Повітряна тривога в Україні 29 грудня

Станом на 3:06 повітряна тривога оголошена у семи областях:

  • Львівській,
  • Хмельницькій,
  • Волинській,
  • Чернівецькій,
  • Вінницькій,
  • Луганській,
  • Рівненській.
Карта тривог в Україні 29 грудня

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні оголосили повітряну тривогу у низці областей. Є загроза атаки ударних БПЛА. 

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