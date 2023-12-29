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На Хмельнитчине раздались взрывы

29 декабря 2023 03:03
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Взрывы в городе Староконстантинов сейчас 29 декабря - на область налетели шахеды
Взрыв в городе. Фото иллюстративное: Волынь24
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Сегодня, 29 декабря, в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы. Атака русских окупантов в очередной раз пришлась на Староконстантинов. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили мониторинговые паблики.

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Взрывы в Хмельницкой области 29 декабря

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 2:32 "Шахеды" в Хмельницкой области начали движение в северо-западном направлении.

Военные призвали жителей Староконстантинова оставаться в укрытиях.

Вместе с тем в 2:54 мониторинговые Telegram-каналы сообщили о мощных взрывах в городе.

Взрывы в Староконстантинове 29 декабря

Воздушная тревога в Украине 29 декабря

По состоянию на 3:06 воздушная тревога объявлена в семи областях:

  • Львовской,
  • Хмельницкой,
  • Волынский,
  • Черновецкой,
  • Винницкой,
  • Луганской,
  • Ровенской.
Карта тревог в Украине 29 декабря

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.

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