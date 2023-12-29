Взрывы в городе Староконстантинов сейчас 29 декабря - на область налетели шахеды

На Хмельнитчине раздались взрывы
Сегодня, 29 декабря, в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы. Атака русских окупантов в очередной раз пришлась на Староконстантинов. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили мониторинговые паблики.
Взрывы в Хмельницкой области 29 декабря
По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 2:32 "Шахеды" в Хмельницкой области начали движение в северо-западном направлении.
Военные призвали жителей Староконстантинова оставаться в укрытиях.
Вместе с тем в 2:54 мониторинговые Telegram-каналы сообщили о мощных взрывах в городе.
Воздушная тревога в Украине 29 декабря
По состоянию на 3:06 воздушная тревога объявлена в семи областях:
- Львовской,
- Хмельницкой,
- Волынский,
- Черновецкой,
- Винницкой,
- Луганской,
- Ровенской.
Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.
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