Взрывы в городе Староконстантинов сейчас 29 декабря - на область налетели шахеды

Взрыв в городе. Фото иллюстративное: Волынь24

Сегодня, 29 декабря, в Хмельницкой области прогремели мощные взрывы. Атака русских окупантов в очередной раз пришлась на Староконстантинов. Незадолго до этого в регионе была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили мониторинговые паблики.

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Взрывы в Хмельницкой области 29 декабря

По данным Воздушных сил ВСУ, по состоянию на 2:32 "Шахеды" в Хмельницкой области начали движение в северо-западном направлении.

Военные призвали жителей Староконстантинова оставаться в укрытиях.

Вместе с тем в 2:54 мониторинговые Telegram-каналы сообщили о мощных взрывах в городе.

Взрывы в Староконстантинове 29 декабря

Воздушная тревога в Украине 29 декабря

По состоянию на 3:06 воздушная тревога объявлена в семи областях:

Львовской,

Хмельницкой,

Волынский,

Черновецкой,

Винницкой,

Луганской,

Ровенской.

Карта тревог в Украине 29 декабря

Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине была объявлена воздушная тревога в ряде областей. Есть угроза атаки ударных БПЛА.