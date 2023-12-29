Воздушная тревога в Украине утром 29 декабря — Россия выпустила ракеты

воздушная тревога

Сегодня утром в большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога. Россия выпустила ракеты, которую держат курс в разных регионах.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Обновлено 07:21. В Воздушных силах рассказали, что ракеты снова двигаются с юга в направлении Кропивницкого. Также есть угроза Киевской области.

Также взлетели еще два российских МиГ-31к с аэродрома Моздок.

Обновлено 07:19. Зафиксированы новые пуски ракет, держащих курс на разные регионы. В частности, с Полтавской области на западное направление.

Обновлено 07:16 . В Днепре раздались взрывы. Пока неизвестно, это работа ПВО или попадания.

Кроме того, зафиксированы новые пуски со стратегических бомбардировщиков Ту-22.

Обновлено 07:14. Мониторинговые каналы сообщают о четырех ракетах в направлении Кривого Рога и Винницкой области со стороны Черкасской.

Обновлено 07:09. Крылатая ракета держит курс через Запорожскую область на Днепр, говорят в Воздушных силах.

В частности, враждебную цель летит в Кривой Рог.

Сегодня утром воздушная тревога началась во всех областях Украины, кроме западных. Однако уже через несколько минут и на западе услышали сирены. Сейчас всем областям грозит опасность ракетки.

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В Воздушных силах рассказали, что Россия производит пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС.

Ракеты сначала двигались через Сумскую область в направлении Полтавщины.

Также через Запорожскую область в направлении Днепропетровской и держали курс на Днепр и Павлоград.

Вторая волна ракет снова летела через Сумщину в направлении Полтавщины, а затем с Полтавщины на Канев.

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