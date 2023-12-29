Ракетная атака на Днепр 29 декабря — в городе горит торговый центр

Вражеская ракета в небе. Фото: из открытых источников

Сегодня утром Россия снова атаковала ряд украинских городов, в том числе и Днепр. В результате вражеских ракетных ударов в городе горит один из торговых центров. Также есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Читайте также:

Последствия ракетной атаки в Днепре 29 декабря

Филатов рассказал, что в результате ракетного удара по Днепру погибли и пострадали. Все местные службы готовы и изо всех сил работают вместе с ГСЧС.

"Извиняюсь, но подробностей не будет, потому что как вы знаете, в случаях обстрелов, я никогда и ничего не комментирую к заявлениям руководителя области Сергея Лысака. Сохраняем спокойствие и информационную гигиену", — подчеркнул мэр города.

Напомним, прямо сейчас во всех регионах Украины продолжается воздушная тревога. Россияне атакуют города крылатыми ракетами.

В результате ракетной атаки в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар.

Кроме того, известно, что в результате утреннего ракетного террора оккупантов есть попадание в жилой дом во Львове. Начальник Львовской ОВА рассказал о погибших и пострадавших.

В общем, взрывы раздавались в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и Днепре.