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Утренний обстрел Днепра — в городе горит торговый центр

29 декабря 2023 08:54
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ракетная атака на Днепр 29 декабря — в городе горит торговый центр
Вражеская ракета в небе. Фото: из открытых источников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром Россия снова атаковала ряд украинских городов, в том числе и Днепр. В результате вражеских ракетных ударов в городе горит один из торговых центров. Также есть погибшие и раненые. 

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

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Филатов рассказал, что в результате ракетного удара по Днепру погибли и пострадали. Все местные службы готовы и изо всех сил работают вместе с ГСЧС.

"Извиняюсь, но подробностей не будет, потому что как вы знаете, в случаях обстрелов, я никогда и ничего не комментирую к заявлениям руководителя области Сергея Лысака. Сохраняем спокойствие и информационную гигиену", — подчеркнул мэр города.

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Напомним, прямо сейчас во всех регионах Украины продолжается воздушная тревога. Россияне атакуют города крылатыми ракетами.

В результате ракетной атаки в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар.

Кроме того, известно, что в результате утреннего ракетного террора оккупантов есть попадание в жилой дом во Львове. Начальник Львовской ОВА рассказал о погибших и пострадавших.

В общем, взрывы раздавались в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и Днепре.

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