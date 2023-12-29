В Україні продовжується повітряна тривога — куди летять ракети
Сьогодні зранку в Україні почалася масштабна повітряна тривога. Ракети летять у напрямку декількох регіонів, зокрема на Київську область.
Про це повідомляють у Повітряних силах.
Куди летять ворожі ракети
Оновлено 08:04. У небі над Україною досі перебувають ворожі ракети. Зараз вони тримають на західний напрямок, а також на Київ.
Оновлено 08:00. Напрямок ракети на Луцьк, Волинська область і на Львівську область.
Оновлено 07:58. Моніторингові канали повідомили про нову хвилю ракет у різних напрямках, зокрема:
- Рівненська область — дві групи ракет,
- Хмельницька область — дві групи ракет,
- Вінницька область — дві групи ракет,
- Одеська область — дві групи ракет,
- Київська область — дві групи ракет.
Оновлено 07:54. Група ракет рухається на Тернопільську та Хмельницьку область.
Ще одна ракета на Київ.
Оновлено 07:49. Ворожі ракети знову тримають курс на Київську область.
Окрім того, повідомляють про дві крилаті ракети у напрямку Одеси.
Оновлено 07:44. Знову ракета летить у напрямку Дніпра.
Оновлено 07:40. На Одесу та Миколаїв з Кіровоградської області рухаються дві ракети. Окрім того, ракети через Вінниччину летять в північно-західному напрямку.
Оновлено 07:36. Крилаті ракети з Черкаської у напрямку летять у Вінницьку області.
Оновлено 07:35. У Києві, Дніпрі та передмісті Харкова пролунали вибухи.
Також наразі ракети летять через Запорізьку область на Дніпро. А також з Вінниччини у напрямку Київщини.
Станом на 07:28 ворожі ракети рухаються в напрямку Київської області з Полтавщини.
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