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В Україні продовжується повітряна тривога — куди летять ракети

29 грудня 2023 07:31
оновлено: 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повітряна тривога в Україні 29 грудня — ракети над Україною
Ракети
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні зранку в Україні почалася масштабна повітряна тривога. Ракети летять у напрямку декількох регіонів, зокрема на Київську область.

Про це повідомляють у Повітряних силах.

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Куди летять ворожі ракети

Оновлено 08:04. У небі над Україною досі перебувають ворожі ракети. Зараз вони тримають на західний напрямок, а також на Київ. 

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Оновлено 08:00. Напрямок ракети на Луцьк, Волинська область і на Львівську область.

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Оновлено 07:58. Моніторингові канали повідомили про нову хвилю ракет у різних напрямках, зокрема:

  • Рівненська область — дві групи ракет,
  • Хмельницька область — дві групи ракет,
  • Вінницька область — дві групи ракет,
  • Одеська область — дві групи ракет,
  • Київська область — дві групи ракет.

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Оновлено 07:54. Група ракет рухається на Тернопільську та Хмельницьку область.

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Ще одна ракета на Київ.

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Оновлено 07:49. Ворожі ракети знову тримають курс на Київську область.

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Окрім того, повідомляють про дві крилаті ракети у напрямку Одеси. 

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Оновлено 07:44. Знову ракета летить у напрямку Дніпра.

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Оновлено 07:40. На Одесу та Миколаїв з Кіровоградської області рухаються дві ракети. Окрім того, ракети через Вінниччину летять в північно-західному напрямку.

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Оновлено 07:36. Крилаті ракети з Черкаської у напрямку летять у Вінницьку області.

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Оновлено 07:35. У Києві, Дніпрі та передмісті Харкова пролунали вибухи. 

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Також наразі ракети летять через Запорізьку область на Дніпро. А також з Вінниччини у напрямку Київщини.

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Станом на 07:28 ворожі ракети рухаються в напрямку Київської області з Полтавщини. 

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