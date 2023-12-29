Ракети

Сьогодні зранку в Україні почалася масштабна повітряна тривога. Ракети летять у напрямку декількох регіонів, зокрема на Київську область.

Про це повідомляють у Повітряних силах.

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Куди летять ворожі ракети

Оновлено 08:04. У небі над Україною досі перебувають ворожі ракети. Зараз вони тримають на західний напрямок, а також на Київ.

Оновлено 08:00. Напрямок ракети на Луцьк, Волинська область і на Львівську область.

Оновлено 07:58. Моніторингові канали повідомили про нову хвилю ракет у різних напрямках, зокрема:

Рівненська область — дві групи ракет,

Хмельницька область — дві групи ракет,

Вінницька область — дві групи ракет,

Одеська область — дві групи ракет,

Київська область — дві групи ракет.

Оновлено 07:54. Група ракет рухається на Тернопільську та Хмельницьку область.

Ще одна ракета на Київ.

Оновлено 07:49. Ворожі ракети знову тримають курс на Київську область.

Окрім того, повідомляють про дві крилаті ракети у напрямку Одеси.

Оновлено 07:44. Знову ракета летить у напрямку Дніпра.

Оновлено 07:40. На Одесу та Миколаїв з Кіровоградської області рухаються дві ракети. Окрім того, ракети через Вінниччину летять в північно-західному напрямку.

Оновлено 07:36. Крилаті ракети з Черкаської у напрямку летять у Вінницьку області.

Оновлено 07:35. У Києві, Дніпрі та передмісті Харкова пролунали вибухи.

Також наразі ракети летять через Запорізьку область на Дніпро. А також з Вінниччини у напрямку Київщини.

Станом на 07:28 ворожі ракети рухаються в напрямку Київської області з Полтавщини.

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