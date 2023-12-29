Воздушная тревога в Украине 29 декабря - ракеты над Украиной

Ракеты

Сегодня с утра в Украине началась масштабная воздушная тревога. Ракеты летят в направлении нескольких регионов, в частности, на Киевскую область.

Об этом сообщают в воздушных силах.

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Куда летят вражеские ракеты

Обновлено 07:49. Вражеские ракеты снова держат курс на Киевскую область.

Кроме того, сообщают о двух крылатых ракетах в направлении Одессы.

Обновлено 07:44. Вновь ракета летит в направлении Днепра.

Обновлено 07:40. В Одессу и Николаев из Кировоградской области двигаются две ракеты. Кроме того, ракеты через Винницкую область летят в северо-западном направлении.

Обновлено 07:36. Крылатые ракеты из Черкасской в направлении летят в Винницкую область.

Обновлено 07:35. В Киеве, Днепре и пригороде Харькова раздались взрывы.

Также ракеты летят через Запорожскую область на Днепр. А также из Винницкой области в направлении Киевщины.

По состоянию на 07:28 вражеские ракеты двигаются в направлении Киевской области с Полтавской области.

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