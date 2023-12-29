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У Нацполіції назвали кількість загиблих українців внаслідок ранкової атаки

29 грудня 2023 14:25
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У Нацполіції назвали кількість загиблих українців внаслідок ранкової атаки
Евакуація мирних жителів після ракетного удару у Запоріжжі. Фото: t.me/UA_National_Police
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через масовану ракетну атаку РФ по Україні загалом загинули 18 мирних людей. Ще 132 — поранені. По українських містах окупанти здійснили 51 обстріл. 

Про це повідомили в Національній поліції України

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У поліції розповіли, що станом на 13:00 внаслідок масованої атаки РФ загинули 18 українців. Ще 132 — поранені. Правоохоронці документують наслідки удару по Україні.

Також у відомстві розповіли, що 29 грудня росіяни вдарили по наших містах 51 раз. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Поліцейські разом з рятувальниками та нацгвардійцями ліквідовують наслідки атаки окупантів, надають допомогу людям.

  • Дніпро

Внаслідок обстрілу Дніпра загинули п'ять осіб, ще 28 — отримали поранення. Серед загиблих — дитина та поліцейський. Там росіяни влучили у пологовий будинок та торговельний центр.

  • Харків

 У Харкові та області загинуло троє людей, 13 мирних мешканців отримали поранення.

  • Запоріжжя

Внаслідок ракетних ударів російської армії по Запоріжжю пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС, гаражний кооператив. Чотири людини загинули, 12 поранені.

  • Одеса

В Одеській області загинуло двоє людей, ще 27 — отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати люди. На місці працюють відповідні служби. 

  • Львів

Внаслідок ракетних ударів у Львові пошкоджений багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру. Окрім того, руйнувань зазнали 13 житлових будинків, будівлі двох навчальних закладів, а також транспортні засоби. Унаслідок російських обстрілів загинула одна людина, 24 — були поранені.

  • Київ

У Києві внаслідок ворожого удару загинули троє людей, 22 — травмовані. Також поранення отримала одна людина в Київській області.

"Загалом пошкоджено 47 приватних будинків, 39 автомобілів, лікарня та санаторій, дев'ять багатоквартирних будинків, дві адміністративні будівлі, господарчі споруди, СТО, гаражний кооператив, АЗС, складське приміщення, школу, церкву, ТРЦ, пологовий будинок", — розповідають правоохоронці. 

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Нагадаємо, вночі та вранці 29 грудня РФ випустила по Україні 158 повітряних цілей. Йдеться про "шахеди" та всі ракети, які росіяни мають у своєму арсеналі, окрім "Калібрів". Загалом, аби завдати такого масованого удару, Росія витратила щонайменше 1,273 млрд доларів.

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