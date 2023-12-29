ЗМІ з'ясували, скільки коштувала РФ ранкова масована атака по Україні

Наслідки ракетної атаки у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Вночі та вранці 29 грудня РФ випустила по Україні 158 повітряних цілей. Йдеться про "шахеди" та всі ракети, які росіяни мають у своєму арсеналі, окрім "Калібрів". Загалом, аби завдати такого масованого удару, Росія витратила щонайменше 1,273 млрд доларів.

Такі підрахунки зробили журналісти Економічної правди, опираючи на дані про ворожі цілі у Повітряних силах.

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У Повітряних силах повідомили, що під час ранкової атаки на Україну, РФ випустила 158 повітряних цілей. Йдеться про:

36 ударних БПЛА Shahed-136/131;

щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;

вісім крилатих ракет Х-22/Х-32;

14 балістичних ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М";

п'ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;

одну ракету Х-59.

Журналісти підрахували, що один ударний дрон типу "Shahed-136/131" коштує від 20 до 50 тисяч доларів за одиницю. Тобто, щонайменше 36 таких БпЛА коштували 720 тис. дол.

Вартість однієї крилатої ракети повітряного базування Х-101 становить 13 млн дол, тобто загальна вартість випущених ракет — 1,17 млрд дол.

Ракета Х-22 коштує 1 млн дол, тобто загальна сума за випущені ракети становить 8 млн дол.

Одна гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" коштує від 10 млн дол і вище, а якшо окупанти випустили по Україні п'ять таких ракет, то йдеться про 50 млн доларів.

Балістична ракета "Іскандер-М" приблизно може вартувати 3 млн дол. Сьогодні Росія випустила 14 таких ракет, тобто йдеться про суму у 42 млн дол.

Також відомо, що ракети Х-31П та Х-59 коштують приблизно по 0,5 млн дол. Таким чином загальна вартість становить 2,5 млн дол.

"Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні вночі та вранці 29 грудня коштували Росії 1 млрд 273 млн 220 тис. дол", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами.

Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа.

Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих.

Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.