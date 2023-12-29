ЗМІ з'ясували, скільки коштувала РФ ранкова масована атака по Україні
Вночі та вранці 29 грудня РФ випустила по Україні 158 повітряних цілей. Йдеться про "шахеди" та всі ракети, які росіяни мають у своєму арсеналі, окрім "Калібрів". Загалом, аби завдати такого масованого удару, Росія витратила щонайменше 1,273 млрд доларів.
Такі підрахунки зробили журналісти Економічної правди, опираючи на дані про ворожі цілі у Повітряних силах.
Скільки грошей потратила РФ на масований обстріл України 29 грудня
У Повітряних силах повідомили, що під час ранкової атаки на Україну, РФ випустила 158 повітряних цілей. Йдеться про:
- 36 ударних БПЛА Shahed-136/131;
- щонайменше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55;
- вісім крилатих ракет Х-22/Х-32;
- 14 балістичних ракет С-300/С-400/ "Іскандер-М";
- п'ять аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- одну ракету Х-59.
Журналісти підрахували, що один ударний дрон типу "Shahed-136/131" коштує від 20 до 50 тисяч доларів за одиницю. Тобто, щонайменше 36 таких БпЛА коштували 720 тис. дол.
Вартість однієї крилатої ракети повітряного базування Х-101 становить 13 млн дол, тобто загальна вартість випущених ракет — 1,17 млрд дол.
Ракета Х-22 коштує 1 млн дол, тобто загальна сума за випущені ракети становить 8 млн дол.
Одна гіперзвукова ракета Х-47 "Кинджал" коштує від 10 млн дол і вище, а якшо окупанти випустили по Україні п'ять таких ракет, то йдеться про 50 млн доларів.
Балістична ракета "Іскандер-М" приблизно може вартувати 3 млн дол. Сьогодні Росія випустила 14 таких ракет, тобто йдеться про суму у 42 млн дол.
Також відомо, що ракети Х-31П та Х-59 коштують приблизно по 0,5 млн дол. Таким чином загальна вартість становить 2,5 млн дол.
"Отже, загалом ракети та безпілотники, випущені по Україні вночі та вранці 29 грудня коштували Росії 1 млрд 273 млн 220 тис. дол", — підсумували журналісти.
Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами.
Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа.
Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих.
Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.
Читайте Новини.LIVE!