Залужний розповів, скільки ворожих цілей сьогодні знищила українська ППО

Наслідки ракетного удару у Києві. Фото: Новини. LIVE

Російські окупанти почали свою масовану атаку ще вночі, випустивши по Україні спершу дрони, а потім вже ракети різного калібру. Силам ППО вдалося знищити 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Про це повідомили Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та в Повітряних силах.

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Залужний розповів, що сьогодні вночі ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. На жаль є загиблі та постраждалі.

"Спершу окупанти традиційно атакували "шахедами" з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА "Shahed-136/131". Проте вже близько 03:00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію — бомбардувальники Ту-95МС", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, 18 літаків вийшли на рубежі пуску близько 06:00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Вже о 05:00 з Курської області ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей. Одночасно окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії — С-300/С-400/Іскандер-М з окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей РФ.

"О 06:30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Астраханської області. Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59", — розповідає Головнокомандувач.

У Повітряних силах зазначили, що 29 грудня по Україні було випущено 158 ворожих цілей. Українська ППО знищила 114 з них: 27 ударних БпЛА "Shahed-136/131" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл сьогодні зранку. За його словами, Україна обовʼязково відповість терористам на їхні удари.