Залужный рассказал, сколько вражеских целей сегодня уничтожила украинская ПВО

Последствия ракетных ударов в Киеве. Фото: Новини. LIVE

Российские оккупанты начали свою массированную атаку еще ночью, выпустив по Украине сначала дроны, а потом уже ракеты разного калибра. Силам ПВО удалось уничтожить 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Об этом сообщили Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и в Воздушных силах.

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Залужный рассказал, что сегодня ночью враг нанес массированный ракетный удар по Украине. Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие.

"Сначала оккупанты традиционно атаковали "шахедами" с северного и юго-восточного направления, с последующим движением в западном направлении. Всего зафиксировано 36 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Однако уже около 03:00 враг поднял в воздух стратегическую авиацию — бомбардировщик Ту-95МС", — говорится в сообщении.

Как известно, 18 самолетов вышли на рубеже пуска около 06:00 утра и запустили не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55.

Уже в 05:00 в Курской области враг применил дальние бомбардировщики Ту-22М3, которые выпустили восемь крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных областей. Одновременно оккупанты ударили по Харькову зенитными управляемыми ракетами С-300. В общей сложности враг выпустил по меньшей мере 14 ракет, летевших по баллистической траектории — С-300/С-400/Искандер-М из оккупированного Крыма, Курской и Белгородской областей РФ.

"В 06:30 был зафиксирован взлет пяти истребителей МиГ-31К, которые совершили пуски пяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из Астраханской области. Также из самолетов тактической авиации Су-35 применены четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну Х-59", — рассказывает Главнокомандующий.

В воздушных силах отметили, что 29 декабря по Украине было выпущено 158 вражеских целей. Украинская ПВО уничтожила 114 из них: 27 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел сегодня утром. По его словам, Украина обязательно ответит террористам на их удары.