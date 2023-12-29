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СМИ выяснили, сколько стоила РФ утренняя массированная атака по Украине

29 декабря 2023 14:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СМИ выяснили, сколько стоила РФ утренняя массированная атака по Украине
Последствия ракетной атаки в Днепре Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ночью и утром 29 декабря РФ выпустила по Украине 158 воздушних целей. Речь идет о "шахедах" и всех ракетах, которые россияне имеют в своем арсенале, кроме "Калибров". В общем, чтобы нанести такой массированный удар, Россия потратила не менее 1,273 млрд долларов.

Такие подсчеты сделали журналисты Экономической правды, опираясь на данные о вражеских целях в Воздушных силах.

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В Воздушных силах сообщили, что во время утренней атаки на Украину РФ выпустила 158 воздушных целей. Речь идет о:

  • 36 ударных БпЛА Shahed-136/131;
  • не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;
  • восемь крылатых ракет Х-22/Х-32;
  • 14 баллистических ракет С-300/С-400/ "Искандер-М";
  • пять аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
  • четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П;
  • одну ракету Х-59.

Журналисты подсчитали, что один ударный дрон типа Shahed-136/131 стоит от 20 до 50 тысяч долларов за единицу. То есть, по меньшей мере, 36 таких БпЛА стоили 720 тыс. дол.

Стоимость одной крылатой ракеты воздушного базирования Х-101 составляет 13 млн долл., то есть общая стоимость выпущенных ракет — 1,17 млрд долл.

Ракета Х-22 стоит 1 млн дол., то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 8 млн дол.

Одна гиперзвуковая ракета Х-47 "Кинжал" стоит от 10 млн долл. и выше, а если оккупанты выпустили по Украине пять таких ракет, то речь идет о 50 млн долларов.

Баллистическая ракета "Искандер-М" примерно может стоить 3 млн. дол. Сегодня Россия выпустила 14 таких ракет, то есть речь идет о сумме 42 млн дол.

Также известно, что ракеты Х-31П и Х-59 стоят примерно по 0,5 млн. дол. Таким образом, общая стоимость составляет 2,5 млн дол.

"Следовательно, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине ночью и утром 29 декабря стоили России 1 млрд 273 млн 220 тыс. долл.", — подытожили журналисты.

Напомним, сегодня во всех регионах Украины продолжалась воздушная тревога. Россияне атаковали города крылатыми ракетами.

В результате ракетной атаки в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар.

Кроме того, известно, что в результате утреннего ракетного террора кафиров есть попадание в жилой дом во Львове. Начальник Львовской ОВО рассказал о погибших и пострадавших.

В общем, взрывы раздавались в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и Днепре.

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