В Нацполиции назвали количество погибших украинцев в результате утренней атаки

Эвакуация мирных жителей после ракетного удара в Запорожье Фото: t.me/UA_National_Police

Из-за массированной ракетной атаки РФ по Украине в общей сложности погибли 18 мирных людей. Еще 132 — ранены. По украинским городам оккупанты совершили 51 обстрел.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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В полиции рассказали, что по состоянию на 13:00 в результате массированной атаки РФ погибли 18 украинцев. Еще 132 — ранены. Правоохранители документируют последствия удара по Украине.

Также в ведомстве рассказали, что 29 декабря россияне ударили по нашим городам 51 раз. В результате атаки повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Полицейские вместе со спасателями и нацгвардейцами ликвидируют последствия атаки окупантов, оказывают помощь людям.

Днепр

В результате обстрела Днепра погибли пять человек, еще 28 получили ранения. Среди погибших — ребенок и полицейский. Там россияне попали в роддом и торговый центр.

Харьков

В Харькове и области погибли три человека, 13 мирных жителей получили ранения.

Запорожье

В результате ракетных ударов российской армии по Запорожью поврежден многоэтажный дом, АЗС, гаражный кооператив. Четыре человека погибли, 12 ранены.

Одесса

В Одесской области погибли два человека, еще 27 получили ранения в результате попаданий в жилые дома. Под завалами могут находиться люди. На месте работают соответствующие службы.

Львов

В результате ракетных ударов во Львове поврежден многоквартирный дом и гражданская инфраструктура. Кроме того, разрушения получили 13 жилых домов, здания двух учебных заведений, а также транспортные средства. В результате российских обстрелов погиб один человек, 24 — были ранены.

Киев

В Киеве в результате вражеского удара погибли три человека, 22 — травмированы. Также ранения получил один человек в Киевской области.

"В общей сложности повреждено 47 частных домов, 39 автомобилей, больница и санаторий, девять многоквартирных домов, два административных здания, хозяйственные постройки, СТО, гаражный кооператив, АЗС, складское помещение, школу, церковь, ТРЦ, роддом", — рассказывают правоохранители.

Напомним, ночью и утром 29 декабря РФ выпустила по Украине 158 воздушных целей. Речь идет о "шахедах" и всех ракетах, которые россияне имеют в своем арсенале, кроме "Калибров". В общем, чтобы нанести такой массированный удар, Россия потратила не менее 1,273 млрд долларов.