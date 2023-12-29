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В Дніпрі окупанти влучили в ТРЦ та половий будинок — кількість загиблих збільшилась

29 грудня 2023 10:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Дніпрі окупанти влучили в ТРЦ та половий будинок — кількість загиблих збільшилась
Знищений ворогом торгівельний центр. Фото: Дніпропетровська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Дніпрі ворог влучив у торгівельно-розважальний центр та в пологовий будинок. Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей. Також відомо про щонайменше 20 постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Сергій Лисак.

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"Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постражлали майже півтора десятка людей. Чотири — загинули", — говориться у повідомленні.

Пізніше Лисак уточнив, що кількість загиблих зросла до п'яти. Постраждало щонайменше 20 людей.

В ОВА повідомили, що ворожа ракета влучила у торгівельний центр. Внаслідок цього виникла пожежа. 

"Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок", — додали в ОВА.

Наразі інформація ще уточнюється.

авто
Автомобілі біля знищеного ТРЦ. Фото: Дніпропетровська ОВА
дніпро
Зруйнований внаслідок обстрілу ТРЦ. Фото: Дніпропетровська ОВА
дніпро
Рятувальник у зруйнованій будівлі. Фото: Дніпропетровська ОВА
дніпро
Вибиті вікна у будівлі. Фото: Дніпропетровська ОВА
дніпро
Постраждала будівля пологового. зсерединиФото: Дніпропетровська ОВА

Раніше ми повідомляли, що сьогодні зранку Росія знову атакувала низку українських міст, зокрема і Дніпро. Внаслідок ворожих ракетних ударів у місті горить один із торговельних центрів. Також є загиблі та поранені.

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