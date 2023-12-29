В Дніпрі окупанти влучили в ТРЦ та половий будинок — кількість загиблих збільшилась
У Дніпрі ворог влучив у торгівельно-розважальний центр та в пологовий будинок. Внаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей. Також відомо про щонайменше 20 постраждалих.
Про це повідомив очільник Дніпровської ОВА Сергій Лисак.
Ворог обстріляв Дніпро
"Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постражлали майже півтора десятка людей. Чотири — загинули", — говориться у повідомленні.
Пізніше Лисак уточнив, що кількість загиблих зросла до п'яти. Постраждало щонайменше 20 людей.
В ОВА повідомили, що ворожа ракета влучила у торгівельний центр. Внаслідок цього виникла пожежа.
"Понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок", — додали в ОВА.
Наразі інформація ще уточнюється.
Раніше ми повідомляли, що сьогодні зранку Росія знову атакувала низку українських міст, зокрема і Дніпро. Внаслідок ворожих ракетних ударів у місті горить один із торговельних центрів. Також є загиблі та поранені.
Читайте Новини.LIVE!