В Днепре оккупанты попали в ТРЦ и роддом — количество погибших увеличилось
В Днепре враг попал в торгово-развлекательный центр и в роддом. В результате обстрела погибли пять человек. Также известно о по меньшей мере 20 пострадавших.
Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.
Враг обстрелял Днепр
"Трагичное утро для области. Враг атаковал ракетами. Предварительно пострадали около полутора десятков человек. Четыре — погибли", — говорится в сообщении.
Позже Лисак уточнил, что количество погибших возросло до пяти. Пострадали не менее 20 человек.
В ОВА сообщили, что вражеская ракета попала в торговый центр. В результате возник пожар.
"Истерзаны частный дом, шестиэтажное здание, роддом", — добавили в ОВА.
Пока информация еще уточняется.
Ранее мы сообщали, что сегодня утром Россия снова атаковала ряд украинских городов, в том числе и Днепр. В результате вражеских ракетных ударов в городе горит один из торговых центров. Также есть погибшие и раненые.
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