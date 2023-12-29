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В Днепре оккупанты попали в ТРЦ и роддом — количество погибших увеличилось

29 декабря 2023 10:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Днепре оккупанты попали в ТРЦ и роддом — количество погибших увеличилось
Уничтоженный врагом торговый центр. Фото: Днепропетровская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Днепре враг попал в торгово-развлекательный центр и в роддом. В результате обстрела погибли пять человек. Также известно о по меньшей мере 20 пострадавших.

Об этом сообщил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак.

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"Трагичное утро для области. Враг атаковал ракетами. Предварительно пострадали около полутора десятков человек. Четыре — погибли", — говорится в сообщении.

Позже Лисак уточнил, что количество погибших возросло до пяти. Пострадали не менее 20 человек.

В ОВА сообщили, что вражеская ракета попала в торговый центр. В результате возник пожар.

"Истерзаны частный дом, шестиэтажное здание, роддом", — добавили в ОВА.

Пока информация еще уточняется.

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Автомобили возле уничтоженного ТРЦ. Фото: Днепропетровская ОВА
днепро
Разрушен в результате обстрела ТРЦ. Фото: Днепропетровская ОВА
днепро
Спасатель в разрушенном здании. Фото: Днепропетровская ОВА
днепро
Выбитые окна в здании. Фото: Днепропетровская ОВА
днепро
Пострадавшее здание роддома. изнутриФото: Днепропетровская ОВА

Ранее мы сообщали, что сегодня утром Россия снова атаковала ряд украинских городов, в том числе и Днепр. В результате вражеских ракетных ударов в городе горит один из торговых центров. Также есть погибшие и раненые.

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