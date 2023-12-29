У Запоріжжі збільшилася кількість жертв ранкової атаки РФ

Наслідки російського обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/kurtievofficial

Сьогодні зранку, 29 грудня, російські окупанти здійснили масовану атаку на Запоріжжя. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Про це повідомляють очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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Ворог пошкодив одне з місцевих підприємств, а також зруйнував приватний будинок. Внаслідок атаки РФ вибито вікна у 19-ти багатоповерхівках, двох закладах освіти і у медичному закладі. До того ж ушкоджень зазнали близько 20 гаражів, автозаправочна станція і будівля готелю.

Російські окупанти вбили чотирьох людей та поранили ще 12.

"Рятувальники, які проводять пошуково-рятувальну операцію на місці обстрілу, дістали з під завалів приватного будинку тіло ще однієї жінки", — повідомив Куртєв.

Допис очільника Запорізької ОВА. Фото: скриншот

Допис Куртєва. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Також ми писали, що кількість поранених через ракетний удар у Львові зросла до 15. Станом на зараз також відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках.

Додамо, сьогодні зранку російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва. Вогнеборці намагаються оперативно загасити пожежу, однак полумʼя настільки велике, що це не вдається зробити швидко.