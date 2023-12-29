В Запорожье увеличилось количество жертв утренней атаки РФ

Последствия российского обстрела Запорожья. Фото: t.me/kurtievofficial

Сегодня утром, 29 декабря, российские оккупанты совершили массированную атаку на Запорожье. В результате обстрелов есть погибшие и раненые.

Об этом сообщают глава Запорожской ОВА Юрий Малашко и секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Читайте также:

Обстрел Запорожья

Враг повредил одно из местных предприятий, а также разрушил частный дом. В результате атаки РФ выбиты окна в 19-ти многоэтажках, двух учебных заведениях и в медицинском заведении. К тому же повреждения получили около 20 гаражей, автозаправочная станция и здание отеля.

Российские оккупанты убили четырех человек и ранили еще 12.

"Спасатели, которые проводят поисково-спасательную операцию на месте обстрела, достали из-под завалов частного дома тело еще одной женщины", — сообщил Куртев.

Пост главы Запорожской ОВА. Фото: скриншот

Пост Куртева. Фото: скриншот

Напомним, сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся видов вооружения, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Также мы писали, что количество раненых из-за ракетного удара во Львове возросло до 15. По состоянию на данный момент также известно о частичных разрушениях в 13 жилых многоэтажках.

Добавим, сегодня утром российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева. Пожарные пытаются оперативно потушить пожар, однако пламя настолько велико, что это не удается сделать быстро.