Летіло все — Ігнат розповів, чим РФ атакувала Україну сьогодні зранку

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ

Сьогодні зранку Росія обстрілювала Україну зі всіх видів озброєння, які тільки має, окрім "Калібрів". Мішенню окупантів була абсолютно уся територія нашої держави.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат пояснив, що окупанти завдали масованого ракетного удару по України з різних типів озброєння. За його словами, летіло усе, крім ракет "Калібр".

"Фактично летіло все, мабуть "Калібрів" не було, а так і "Кинджали" ми бачили, і балістику, і С-300, і крилаті ракети, які досі ще знаходяться на наших радарах, ще західна частина України. Далі бачимо застосування "шахедів". Теж летіли з південно-східного напрямку, застосовували ракети Х-22 або ж Х-32", — розповів він.

Загалом, для сьогоднішньої атаки по нашій державі РФ застосувала 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95. Він додав, що по Україні летіли також ракети Х-101, Х055 і це був дуже потужний обстріл. Сили ППО ефективно попрацювали, але, на жаль є постраждалі.

Також Юрій Ігнат зазначив, що цього разу ціллю для РФ був не якийсь конкретний об'єкт, а повністю вся Україна.

"Мішенню була Україна, бо стільки червоного на наших моніторах дуже давно не було видно. Карта фактично вся була у повітряних цілях ворога — по всіх областях, по всіх напрямках. Спочатку росіяни провели розвідку боєм дронами, а вже потім запустили ракети різни типів", — розповів речник ПС.

Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами.

Внаслідок ракетної атаки, у Києві є падіння уламків у двох районах міста. Також розпочалась пожежа.

Окрім того, відомо, що внаслідок ранкового ракетного терору окупантів, є влучання у житловий будинок в Львові. Начальник Львівської ОВА розповів про загиблих та постраждалих.

Загалом, вибухи лунали в Одесі, Києві, Львові, Харкові та Дніпрі.