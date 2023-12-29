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Летело все — Игнат рассказал, чем РФ атаковала Украину сегодня утром

29 декабря 2023 10:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Летело все — Игнат рассказал, чем РФ атаковала Украину сегодня утром
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся типов вооружений, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Чем РФ обстреливала Украину сегодня утром

Игнат объяснил, что оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине из разных типов вооружения. По его словам, летело все, кроме ракет "Калибр".

"Фактически летело все, видимо "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор находятся на наших радарах, еще западная часть Украины. Далее видим применение" шахедов". Также летели с юго-восточного направления, применяли ракеты Х-22 или Х-32", — рассказал он.

В общем, для сегодняшней атаки по нашему государству РФ применила 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Он добавил, что по Украине летели также ракеты Х-101, Х055 и это был мощный обстрел. Силы ПВО эффективно поработали, но, к сожалению, есть пострадавшие.

Также Юрий Игнат отметил, что в этот раз целью для РФ был не какой-либо конкретный объект, а полностью вся Украина.

"Мишенью была Украина, потому что столько красного на наших мониторах очень давно не было видно. Карта фактически вся была в воздушных целях врага — по всем областям, по всем направлениям. Сначала россияне провели разведку боем дронами, а уже потом запустили ракеты разных типов", — рассказал представитель ПС.

Напомним, сегодня во всех регионах Украины несколько часов продолжалась воздушная тревога. Россияне атаковали города крылатыми ракетами.

В результате ракетной атаки в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар.

Кроме того, известно, что в результате утреннего ракетного террора кафиров есть попадание в жилой дом во Львове. Начальник Львовской ОВО рассказал о погибших и пострадавших.

В общем, взрывы раздавались в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и Днепре.

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