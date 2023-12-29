Летело все — Игнат рассказал, чем РФ атаковала Украину сегодня утром

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ

Сегодня утром Россия обстреливала Украину из всех имеющихся типов вооружений, кроме "Калибров". Мишенью оккупантов была абсолютно вся территория нашего государства.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Игнат объяснил, что оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине из разных типов вооружения. По его словам, летело все, кроме ракет "Калибр".

"Фактически летело все, видимо "Калибров" не было, а так и "Кинжалы" мы видели, и баллистику, и С-300, и крылатые ракеты, которые до сих пор находятся на наших радарах, еще западная часть Украины. Далее видим применение" шахедов". Также летели с юго-восточного направления, применяли ракеты Х-22 или Х-32", — рассказал он.

В общем, для сегодняшней атаки по нашему государству РФ применила 18 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Он добавил, что по Украине летели также ракеты Х-101, Х055 и это был мощный обстрел. Силы ПВО эффективно поработали, но, к сожалению, есть пострадавшие.

Также Юрий Игнат отметил, что в этот раз целью для РФ был не какой-либо конкретный объект, а полностью вся Украина.

"Мишенью была Украина, потому что столько красного на наших мониторах очень давно не было видно. Карта фактически вся была в воздушных целях врага — по всем областям, по всем направлениям. Сначала россияне провели разведку боем дронами, а уже потом запустили ракеты разных типов", — рассказал представитель ПС.

Напомним, сегодня во всех регионах Украины несколько часов продолжалась воздушная тревога. Россияне атаковали города крылатыми ракетами.

В результате ракетной атаки в Киеве есть падение обломков в двух районах города. Также начался пожар.

Кроме того, известно, что в результате утреннего ракетного террора кафиров есть попадание в жилой дом во Львове. Начальник Львовской ОВО рассказал о погибших и пострадавших.

В общем, взрывы раздавались в Одессе, Киеве, Львове, Харькове и Днепре.