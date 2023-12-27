У ЗСУ розповіли, скільки хімічних атак здійснила РФ з початку війни

Окупанти ведуть вогонь неподалік Бахмута. Фото: EPA/UPG

З початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила 465 хімічних атак. Лише за грудень цього року зафіксовано 81 випадок.

Про це повідомили в Командуванні Сил підтримки Збройних Сил України.

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Зазначається, що Сили оборони зафіксували 465 випадків застосування Росією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за грудень поточного року 81 випадок. При цьому у відомстві наголосили, що динаміка застосування зростає. Всього за один день 19 грудня окупанти здійснили вісім атак із використанням хімічних речовин.

Хімічні атаки РФ по Україні за грудень. Фото: facebook.com/KSP.ZSU

"Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР та ручні газові гранати Дрофа-ПМ, які скидає з БпЛА. Проте застосовуються і саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюються артилерійські обстріли із вмістом хімічно небезпечних речовин", — йдеться у повідомленні.

Докази хімічних атак РФ. Фото: facebook.com/KSP.ZSU

Як відомо, 14 грудня цього року військові виявили застосування нового типу спеціальних газових гранат РГ-ВО з вмістом невідомої хімічної речовини.

Докази хімічних атак РФ. Фото: facebook.com/KSP.ZSU

"28 випадків застосування небезпечних хімічних речовин було задокументовано і направлено для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження групами радіаційної, хімічної, біологічної розвідки зі складу військових частин Командування Сил підтримки спільно зі Службою безпеки України", — розповіли у Командуванні.

Допис Командування Сил підтримки ЗСУ у Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, декілька днів тому окупанти 810-ої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердили, що навмисно використовують хімічну зброю проти українських військових. Проте згодом допис із зізнанням було відредаговано, але в мережі залишились скриншоти.