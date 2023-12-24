Окупанти підтвердили, що навмисно застосовують хімічну зброю проти ЗСУ

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Окупанти 810-ої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії підтвердили, що навмисно використовують хімічну зброю проти українських військових. Це є очевидним порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї, учасником якої є РФ.

Про це йдеться у звіті ISW.

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У п'ятницю, 22 грудня, 810-та окрема бригада морської піхоти РФ опублікувала у своєму Telegram-каналі допис, в якому розповіла про радикальну зміну тактики, яку окупанти застосовують проти українських військових у Кринках Херсонської області.

"У повідомленні стверджується, що підрозділи 810-ї морської піхотної бригади морської піхоти провели ротацію в районі Кринки і застосовують нову тактику "скидання гранат К-51 з безпілотників" на українські позиції, щоб викурити українські сили з їхніх позицій і піддати їх обстрілу з різних видів зброї", — йдеться у звіті.

Загарбники також опублікували кадри, на яких видно, як таку К-51 скинули на українську позицію, ймовірно, в Кринках.

Аерозольні гранати К-51 наповнені подразнюючим газом CS — різновидом сльозогінного газу, що використовується для боротьби з масовими заворушеннями.

Аналітики наголосили, що Конвенція про заборону хімічної зброї забороняє використання гранат К-51, і РФ є державою-учасницею КЗХЗ з 1997 року.

Раніше в ISW розповідали, що окупанти використовували К-51 проти ЗСУ в Донецькій області.

Нагадаємо, військові спецпідрозділу Головного управління розвідки успішно завдають ударів по російському ворогу та його військовій техніці. За один день бійцям ГУР вдалося ліквідувати танк, бронетранспортер, кілька УАЗів та ГАЗ-66.

Також ми писали, що українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів. Так, снайпери ліквідували ворожих розвідників, які перебували на Куп'янському напрямку.