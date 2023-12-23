Росіяни активно будують окопи біля Мелітополя, — Федоров

Російські солдати в окопах. Фото: росЗМІ

Російські військові перетворюють захоплені міста на укріплення. При цьому окупанти активно риють окопи біля Мелітополя.

Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

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За словами Федорова, Токмак уже повністю оточений оборонними позиціями з усіх боків.

"У районі Мелітополя противник посилює оборону, риє окопи не лише біля Василівки, а й у напрямку Криму. Пів року тому тут були окремі лінії захисту, тепер суцільні укріплення", — говорить він.

Фортифікації росіян. Фото: Brady Africk

Також мер Мелітополя зазначив, що кривавий диктатор Володимир Путін застосовує тактику, аналогічну до тієї, що використовував Адольф Гітлер, прагнучи зміцнити оборону по лінії Вотан. Але, як і нацистам у минулому, утримати ці позиції не вдасться і сучасним загарбникам.

Повідомлення Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, що росіяни розпочали активну підготовку до президентських виборів РФ у тимчасово окупованому Мелітополі. До міста завезли агітаторів та членів майбутньої виборчої комісії, оскільки серед місцевих претендентів на цю роль не знайшлося.