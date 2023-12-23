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Россияне активно строят окопы возле Мелитополя, — Федоров

23 декабря 2023 15:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне активно строят окопы возле Мелитополя, — Федоров
Российские солдаты в окопах. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские военные превращают захваченные города в укрепления. При этом, оккупанты активно стоят окопы возле Мелитополя.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

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По словам Федорова, Токмак уже полностью окружён оборонительными позициями со всех сторон.

"В районе Мелитополя противник усиливает оборону, роет окопы не только у Васильевки, но и в направлении Крыма. Полгода назад здесь были отдельные линии защиты, теперь — сплошные укрепления", — говорит он.

Укрепления россиян
Фортификации россиян. Фото: Brady Africk 

Также мэр Мелитополя указал, что кровавый диктатор Владимир Путин применяет тактику, аналогичную той, что использовал Адольф Гитлер, стремясь укрепить оборону по линии Вотан. Но, как и нацистам в прошлом, удержать эти позиции не удастся и современным захватчикам.

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Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, что россияне начали активную подготовку к президентским выборам РФ во временно оккупированном Мелитополе. В город завезли агитаторов и членов будущей избирательной комиссии, поскольку среди местных претендентов на эту роль не нашлось.

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