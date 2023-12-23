На Запоріжжі триває ліквідація ворога — в ГУР показали кадри знищення техніки окупантів
Військові спецпідрозділу Головного управління розвідки успішно завдають ударів по російському ворогу та його військовій техніці. За один день бійцям ГУР вдалося ліквідувати танк, бронетранспортер, кілька УАЗів та ГАЗ-66.
Про це повідомили в ГУР.
Ліквідація техніки ворога на Запоріжжі
За даними ГУР, протягом однієї доби воїни спецпідрозділу "Кабул 9" здійснили успішну атаку по військовій техніці противника за допомогою FPV-дронів. Ліквідація здійснювалася у Пологівському районі Запорізької області.
"Російські танк, бронетранспортер, кілька "буханок" та "шишига" більше не послужать окупантам", — вказали в ГУР.
Нагадаємо, на Авдіївському напрямку триває ліквідація російських окупантів. Воїни 53-ї окремої механізованої бригади продовжують знищувати техніку і живу силу противника.
Додамо, українські бійці Центру стратегічних операцій "Альфа" Служби безпеки України нищать окупантів на фронті. У СБУ поширили, зняте на дрон, ексклюзивне відео з місця подій.
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