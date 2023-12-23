На Запоріжжі триває ліквідація ворога — в ГУР показали кадри знищення техніки окупантів

Російський танк. Фото: скриншот з відео ГУР

Військові спецпідрозділу Головного управління розвідки успішно завдають ударів по російському ворогу та його військовій техніці. За один день бійцям ГУР вдалося ліквідувати танк, бронетранспортер, кілька УАЗів та ГАЗ-66.

Про це повідомили в ГУР.

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Ліквідація техніки ворога на Запоріжжі

За даними ГУР, протягом однієї доби воїни спецпідрозділу "Кабул 9" здійснили успішну атаку по військовій техніці противника за допомогою FPV-дронів. Ліквідація здійснювалася у Пологівському районі Запорізької області.

"Російські танк, бронетранспортер, кілька "буханок" та "шишига" більше не послужать окупантам", — вказали в ГУР.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку триває ліквідація російських окупантів. Воїни 53-ї окремої механізованої бригади продовжують знищувати техніку і живу силу противника.

Додамо, українські бійці Центру стратегічних операцій "Альфа" Служби безпеки України нищать окупантів на фронті. У СБУ поширили, зняте на дрон, ексклюзивне відео з місця подій.