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На Запорожье продолжается ликвидация врага — в ГУР показали кадры уничтожения техники оккупантов

23 декабря 2023 12:45
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Запорожье продолжается ликвидация врага — в ГУР показали кадры уничтожения техники оккупантов
Российский танк. Фото: скриншот из видео ГУР
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Военные спецподразделения Главного управления разведки успешно наносят удары по российскому врагу и его военной технике. За один день бойцам ГУР удалось ликвидировать танк, бронетранспортер, несколько УАЗов и ГАЗ-66.

Об этом сообщили в ГУР.

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Ликвидация техники врага на Запорожье

По данным ГУР, в течение суток воины спецподразделения "Кабул 9" совершили успешную атаку по военной технике противника с помощью FPV-дронов. Ликвидация осуществлялась в Пологовском районе Запорожской области.

"Российские танк, бронетранспортер, несколько "буханок" и "шишига" больше не послужат оккупантам", — указали в ГУР.

Напомним, на Авдеевском направлении продолжается ликвидация российских оккупантов. Воины 53-й отдельной механизированной бригады продолжают уничтожать технику и живую силу противника.

Добавим, украинские бойцы Центра стратегических операций "Альфа" Службы безопасности Украины уничтожают оккупантов на фронте. В СБУ распространили, снятое на дрон, эксклюзивное видео с места событий.

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