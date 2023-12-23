У Генштабі показали, як снайпери професійно ліквідували російських розвідників

Російський розвідник, якого ліквідували на Куп'янському напрямку. Фото: скриншот з відео

Українські військові щодня знищують велику кількість російських окупантів. Так, снайпери ліквідували ворожих розвідників, які перебували на Куп'янському напрямку.

Професійну роботу снайперів опублікував Генштаб ЗСУ.

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На відео можна побачити, як снайпери 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій ліквідували двох російських розвідників. Окупанти виконували завдання на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, розпочалася 668 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують здійснювати безуспішні штурми, а воїни ЗСУ впевнено б'ють по ворогу.

Також ми писали, що армія Росії та бойовики так званої "ДНР" на Авдіївському напрямку продовжують тиснути на українських оборонців і, попри втрати, формують зведені роти з майже знищених підрозділів. Водночас українським армійцям вдається майстерно та якісно залучати всі наявні ресурси.

Додамо, начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо розповів, що наразі на Бахмутському напрямку перебуває 62 тисячі російських окупантів. За його словами, їхня кількість майже не змінюється.