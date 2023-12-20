Постійно змінюємо завдання — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

Розрахунок української гаубиці Д-30 веде вогонь по позиціях російської армії. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Армія Росії та бойовики ДНР на Авдіївському напрямку продовжують тиснути на українських оборонців, і попри втрати, формують зведені роти з майже знищених підрозділів. Водночас українським армійцям вдається майстерно та якісно залучати всі наявні ресурси.

Про це заявив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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Ситуація в Авдіїївці

"Якщо брати з 10 жовтня, коли ворог активізувався, то він просунувся в деяких місцях на півтора-два кілометри. Але це йому дуже дорого коштувало: за трохи більше ніж два місяці тільки на Донеччині в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог втратив майже 25 тисяч осіб мертвими та пораненими. Знищено близько 200 танків і понад 400 інших бронемашин. І 80% від цих цифр — це саме Авдіївський напрямок", — сказав Штупун.

Спікер зазначив, що у загарбників є перевага в особовому складі, серед яких є добре навчені та екіпіровані підрозділи повітряно-десантних військ Росії. З усім тим об'єднане командування ЗС РФ та бойовиків ДНР змушене робити зведені роти або батальйони з майже розбитих підрозділів та формувань. Попри це, ЗСУ весь час переформатовують бойові завдання заради більш ефективного використання наявних військово-матеріальних ресурсів.

"Завжди хочеться, щоб боєприпасів було багато, але обходимося тим, що є, переформатовуємо якісь свої завдання, працюємо більш ефективно, більш точно. Наприклад, вчора ворог втратив чотири танки, САУ "Гіацинт" і 13 досить рідкісних і дорогих БТР-82", — розповідає він.

Також речник заявив, що як під Авдіївкою, так і по всій лінії фронту фіксується, що у підрозділах ЗС РФ через порушення санітарних норм та відсутність польових медпунктів, спалахнула епідемія педикульозу.

Нагадаємо, що американський ISW назвав цілі наступу армії Росії та бойовиків ДНР на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

А не так давно стало відомо, що ворог хоче вдертися до населених районів перед настанням сильних морозів, внаслідок чого росармійці та терористи ДНР посилили штурми Авдіївки та Мар'їнки.