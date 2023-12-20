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Постоянно меняем задачи — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

20 декабря 2023 19:38
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Постоянно меняем задачи — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке
Расчет украинской гаубицы Д-30 ведет огонь по позициям российской армии. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России и боевики ДНР на Авдеевском направлении продолжают давить на украинских защитников и, несмотря на потери, формируют сводные роты из почти уничтоженных подразделений. В то же время украинским армейцам удается мастерски и качественно привлекать все имеющиеся ресурсы.

Об этом заявил спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

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"Если брать с 10 октября, когда враг активизировался, то он продвинулся в некоторых местах на полтора-два километра. Но это ему очень дорого стоило: за чуть больше двух месяцев только в Донецкой области, в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг потерял почти 25 тысяч человек убитыми и ранеными. Уничтожено около 200 танков и более 400 других бронемашин. И 80% от этих цифр — это именно Авдеевское направление", — сказал Штупун.

Спикер отметил, что у захватчиков есть преимущество в личном составе, среди которых хорошо обученные и экипированные подразделения воздушно-десантных войск России. Со всем тем объединенное командование ВС РФ и боевиков ДНР вынуждено делать сводные роты или батальоны из разбитых подразделений и формирований. Несмотря на это, ВСУ постоянно проводят переформатирование боевых задач ради более эффективного использования имеющихся военно-материальных ресурсов.

"Всегда хочется, чтобы боеприпасов было много, но обходимся тем, что есть, переформатируем какие-то свои задачи, работаем более эффективно, более точно. Например, вчера враг потерял четыре танка, САУ "Гиацинт" и 13 достаточно редких и дорогих БТР-82", – рассказывает он.

Также спикер заявил, что как под Авдеевкой, так и по всей линии фронта фиксируется, что в подразделениях ВС РФ из-за нарушения санитарных норм и отсутствия полевых медпунктов, вспыхнула эпидемия педикулеза.

Напомним, что американский ISW назвал цели наступления армии России и боевиков ДНР на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

А недавно стало известно, что враг хочет вторгнуться в населенные районы перед наступлением сильных морозов, в результате чего росармейцы и террористы ДНР усилили штурмы Авдеевки и Марьинки.

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