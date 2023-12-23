В Генштабе показали, как снайперы профессионально ликвидировали российских разведчиков

Российский разведчик, которого ликвидировали на Купянском направлении. Фото: скриншот из видео

Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов. Так, снайперы ликвидировали вражеских разведчиков, которые находились на Купянском направлении.

Профессиональную работу снайперов опубликовал Генштаб ВСУ.

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На видео можно увидеть, как снайперы 8-го отдельного полка Сил специальных операций ликвидировали двух российских разведчиков. Оккупанты выполняли задания на Купянском направлении.

Напомним, начались 668 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают совершать безуспешные штурмы, а воины ВСУ уверенно бьют по врагу.

Также мы писали, что армия России и боевики так называемой "ДНР" на Авдеевском направлении продолжают давить на украинских защитников и, несмотря на потери, формируют сводные роты из почти уничтоженных подразделений. В то же время, украинским армейцам удается мастерски и качественно привлекать все имеющиеся ресурсы.

Добавим, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что в настоящее время на Бахмутском направлении находится 62 тысячи российских оккупантов. По его словам, их количество почти не меняется.