В Генштабе показали, как снайперы профессионально ликвидировали российских разведчиков
Украинские военные ежедневно уничтожают большое количество российских оккупантов. Так, снайперы ликвидировали вражеских разведчиков, которые находились на Купянском направлении.
Профессиональную работу снайперов опубликовал Генштаб ВСУ.
Уничтожение оккупантов
На видео можно увидеть, как снайперы 8-го отдельного полка Сил специальных операций ликвидировали двух российских разведчиков. Оккупанты выполняли задания на Купянском направлении.
Напомним, начались 668 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Оккупанты продолжают совершать безуспешные штурмы, а воины ВСУ уверенно бьют по врагу.
Также мы писали, что армия России и боевики так называемой "ДНР" на Авдеевском направлении продолжают давить на украинских защитников и, несмотря на потери, формируют сводные роты из почти уничтоженных подразделений. В то же время, украинским армейцам удается мастерски и качественно привлекать все имеющиеся ресурсы.
Добавим, начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо рассказал, что в настоящее время на Бахмутском направлении находится 62 тысячи российских оккупантов. По его словам, их количество почти не меняется.
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