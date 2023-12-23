На окупованих територіях росіяни шукають людей для керування дронами
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують вербувати молодь на війну проти Батьківщини. Вони шукають людей для керування дронами.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Набір на курси керування дронами
У тимчасово окупованому Криму противник проводить набір на курси оперування FPV-дронами при осередках ДОСААФ. Потрапити на них можна лише за згоди по закінченню піти "добровольцем" на війну проти України.
"Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право й набирає до лав своєї армії мешканців окупованих територій, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, розпочалася 668 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують здійснювати безуспішні штурми, а воїни ЗСУ впевнено б'ють по ворогу.
Також ми писали, що росіяни створили бюро технічної інвентаризації (БТІ) у тимчасово окупованій Новій Каховці. Вони перевіряють, хто залишається у місті, а хто виїхав, та шукають вільне житло.
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