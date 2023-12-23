На окупованих територіях росіяни шукають людей для керування дронами

Російський окупант з дроном. Фото: росЗМІ

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують вербувати молодь на війну проти Батьківщини. Вони шукають людей для керування дронами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Набір на курси керування дронами

У тимчасово окупованому Криму противник проводить набір на курси оперування FPV-дронами при осередках ДОСААФ. Потрапити на них можна лише за згоди по закінченню піти "добровольцем" на війну проти України.

"Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право й набирає до лав своєї армії мешканців окупованих територій, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розпочалася 668 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують здійснювати безуспішні штурми, а воїни ЗСУ впевнено б'ють по ворогу.

Також ми писали, що росіяни створили бюро технічної інвентаризації (БТІ) у тимчасово окупованій Новій Каховці. Вони перевіряють, хто залишається у місті, а хто виїхав, та шукають вільне житло.