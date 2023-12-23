Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow На окупованих територіях росіяни шукають людей для керування дронами arrow

На окупованих територіях росіяни шукають людей для керування дронами

23 грудня 2023 08:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На окупованих територіях росіяни шукають людей для керування дронами
Російський окупант з дроном. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники продовжують вербувати молодь на війну проти Батьківщини. Вони шукають людей для керування дронами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Набір на курси керування дронами

У тимчасово окупованому Криму противник проводить набір на курси оперування FPV-дронами при осередках ДОСААФ. Потрапити на них можна лише за згоди по закінченню піти "добровольцем" на війну проти України.

"Таким чином ворог вкотре порушує міжнародне право й набирає до лав своєї армії мешканців окупованих територій, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, розпочалася 668 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Окупанти продовжують здійснювати безуспішні штурми, а воїни ЗСУ впевнено б'ють по ворогу.

Також ми писали, що росіяни створили бюро технічної інвентаризації (БТІ) у тимчасово окупованій Новій Каховці. Вони перевіряють, хто залишається у місті, а хто виїхав, та шукають вільне житло. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

Актуальне по темі