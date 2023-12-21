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Окупанти на Херсонщині їздять з українськими номерами — партизани пояснили причину

21 грудня 2023 22:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Окупанти на Херсонщині їздять з українськими номерами — партизани пояснили причину
Російські окупанти. Фото ілюстративне: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Учасники партизанського руху "АТЕШ" в Генічеському районі все частіше спостерігають, що російські солдати використовують транспортні засоби з українськими номерами. Скоріш за все, вони відібрали ці автомобілі у місцевого населення.

Про це повідомили в "АТЕШ".

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Також партизанські розвідники повідомили, що часто можна бачити російських військових у цивільному одязі.

"Але через те, що селище невелике і всі знають усіх, "косити" під місцевих у них не виходить", — наголосили в "АТЕШ".

В русі опору також пояснили, що такі дії окупантів безпосередньо пов'язані зі збільшенням партизанської активності в Херсонській області, зокрема руху "АТЕШ".

Партизани закликають до співпраці

"Окупанти вірять, що це убезпечить їх від артилерійського та ракетного обстрілу українських сил. Можемо запевнити, що їм це не допоможе", — наголосили партизани.

Також в "АТЕШ" закликали надсилати на координатора номерні знаки транспортних засобів, відібраних окупантами. Також мешканців окупованих територій закликали фіксувати на фото крадіжки автомобілів російськими загарбниками.

Раніше ми повідомляли, що російські військові на Корсунських дачах, що на Херсонщині в Новокаховській громаді, розстріляли 13-річного хлопчика близько тижня тому. Причиною стала нібито наявність фото техніки окупантів у телефоні вбитого.

Нагадаємо, росіяни цілими родинами викрадають людей на тимчасово окупованих територіях.  

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