Оккупанты на Херсонщине ездят с украинскими номерами — партизаны объяснили причину

Российские оккупанты. Фото иллюстративное: росСМИ

Участники партизанского движения "АТЕШ" в Геническом районе все чаще наблюдают, что российские солдаты используют транспортные средства с украинскими номерами. Скорее всего, они отобрали эти автомобили у местного населения.

Об этом сообщили в "АТЕШ".

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Также партизанские разведчики сообщили, что часто можно видеть российских военных в гражданской одежде.

"Но из-за того, что поселок небольшой и все знают всех, "косить" под местных у них не получается", — подчеркнули в "АТЕШ".

В движении сопротивления также пояснили, что такие действия окупантов напрямую связаны с увеличением партизанской активности в Херсонской области, в частности движения "АТЕШ".

Партизаны призывают к сотрудничеству

"Оккупанты верят, что это обезопасит их от артиллерийских и ракетных обстрелов украинских сил. Можем заверить, что им это не поможет", — подчеркнули партизаны.

Также в "АТЕШ" призывали посылать на координатора номерные знаки транспортных средств, отобранных оккупантами. Также жителей оккупированных территорий призвали фиксировать на фото угоны автомобилей российскими захватчиками.

Ранее мы сообщали, что российские военные на Корсунских дачах Херсонской области в Новокаховской громаде расстреляли 13-летнего мальчика около недели назад. Причиной стало якобы наличие фото техники оккупантов в телефоне убитого.

Напомним, россияне целыми семьями похищают людей на временно оккупированных территориях.