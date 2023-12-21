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На Херсонщині окупанти розстріляли 13-річного хлопчика за фотографію

21 грудня 2023 13:50
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
На Херсонщині окупанти розстріляли 13-річного хлопчика за фотографію
Російські військові. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Російські військові на Корсунських дачах, що на Херсонщині в Новокаховській громаді, розстріляли 13-річного хлопчика близько тижня тому. Причиною стала нібито наявність фото техніки окупантів у телефоні вбитого. 

Про це Новини.LIVE повідомив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко. 

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Хлопчик жив на Корсунських дачах на межі з Кринками. За повідомленням місцевих, у хлопчика нібито виявили на телефоні зняту російську техніку. 

"Хлопчика 13-річного застрелили на очах у матері. Мати там намагалась життя вкоротити собі. Їй не дозволили це зробити, і десь вона в ліс побігла і так і не повернулась. І вже 4 дні матері немає", — повідомив Володимир Коваленко. 

Відомо, що батьки хлопчика були розлучені, він жив лише з мамою та вже змалечку допомагав їй і заробляв гроші. 

"Така розумна дитина, кажуть, у 13 років він ходив на поля, щоб збирати черешню, полуницю. Заробляв, допомагав мамі", — розповів мер Нової Каховки.

Директорка місцевої школи каже, неодноразово казали матері з сином виїжджати з окупованої території, однак не встигли.

За повідомленнями місцевих, хлопчика довелось збирати по частинах, аби хоч якось поховати. 

Нагадаємо, росіяни цілими родинами викрадають людей на тимчасово окупованих територіях. 

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