Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни викрадають людей родинами на тимчасово окупованих територіях arrow

Росіяни викрадають людей родинами на тимчасово окупованих територіях

21 грудня 2023 01:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Росіяни викрадають людей родинами на тимчасово окупованих територіях
Мешканці тимчасово окупованих територій. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники продовжують впроваджувати репресивні заходи щодо мешканців тимчасово окупованих територій. Ворог викрадає цілі родини.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

РФ викрадає сім'ї на ТОТ

"Росіяни викрадають людей родинами, просто за наводкою колаборантів, у підозрах в нелояльності до окупантів. Нерідко жертвами доносів є ті, до кого колаборанти мають особисту неприязнь", — йдеться в повідомленні.

У Центрі розповіли, що в "немилість" ворога потрапляють "екстремісти" та "державні зрадники". Найбільше людей викрали в тимчасово окупованому Криму.

"Минулого тижня було викрадено понад 50 осіб, найбільше в АР Крим. До затриманих в багатьох випадках не пускають родичів", — зазначили підпільники.

Однак у Спротиві також запевнили, що всі причетні будуть відповідно покарані.

"Центр національного спротиву зауважує, що кожен поліцай та співробітник ФСБ, дотичний до репресій українців встановлений й лише справа часу, коли його кар’єра закінчиться", — додали партизани. 

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти посилюють репресії проти місцевого населення. Це пов'язано з підготовкою до проведення президентських виборів у Росії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров - 80x80

У Мелітополі розпочалася масова мобілізація до лав армії РФ, — мер Федоров

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

23:30 Тарифи на газ у 2024 році зміняться — стали відомі ціни на січень

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі