Росіяни викрадають людей родинами на тимчасово окупованих територіях
Російські загарбники продовжують впроваджувати репресивні заходи щодо мешканців тимчасово окупованих територій. Ворог викрадає цілі родини.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
РФ викрадає сім'ї на ТОТ
"Росіяни викрадають людей родинами, просто за наводкою колаборантів, у підозрах в нелояльності до окупантів. Нерідко жертвами доносів є ті, до кого колаборанти мають особисту неприязнь", — йдеться в повідомленні.
У Центрі розповіли, що в "немилість" ворога потрапляють "екстремісти" та "державні зрадники". Найбільше людей викрали в тимчасово окупованому Криму.
"Минулого тижня було викрадено понад 50 осіб, найбільше в АР Крим. До затриманих в багатьох випадках не пускають родичів", — зазначили підпільники.
Однак у Спротиві також запевнили, що всі причетні будуть відповідно покарані.
"Центр національного спротиву зауважує, що кожен поліцай та співробітник ФСБ, дотичний до репресій українців встановлений й лише справа часу, коли його кар’єра закінчиться", — додали партизани.
Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти посилюють репресії проти місцевого населення. Це пов'язано з підготовкою до проведення президентських виборів у Росії.
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