Росіяни викрадають людей родинами на тимчасово окупованих територіях

Мешканці тимчасово окупованих територій. Фото: росЗМІ

Російські загарбники продовжують впроваджувати репресивні заходи щодо мешканців тимчасово окупованих територій. Ворог викрадає цілі родини.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Росіяни викрадають людей родинами, просто за наводкою колаборантів, у підозрах в нелояльності до окупантів. Нерідко жертвами доносів є ті, до кого колаборанти мають особисту неприязнь", — йдеться в повідомленні.

У Центрі розповіли, що в "немилість" ворога потрапляють "екстремісти" та "державні зрадники". Найбільше людей викрали в тимчасово окупованому Криму.

"Минулого тижня було викрадено понад 50 осіб, найбільше в АР Крим. До затриманих в багатьох випадках не пускають родичів", — зазначили підпільники.

Однак у Спротиві також запевнили, що всі причетні будуть відповідно покарані.

"Центр національного спротиву зауважує, що кожен поліцай та співробітник ФСБ, дотичний до репресій українців встановлений й лише справа часу, коли його кар’єра закінчиться", — додали партизани.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупанти посилюють репресії проти місцевого населення. Це пов'язано з підготовкою до проведення президентських виборів у Росії.