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В ГУР попередили про посилення репресій проти українців на ТОТ

14 грудня 2023 12:55
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В ГУР попередили про посилення репресій проти українців на ТОТ
Російські військові на ТОТ. Фото: armyinform
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На тимчасово окупованих територіях України російські окупанти посилюють репресії проти місцевого населення. Це пов'язано з підготовкою до проведення президентських виборів у Росії.

Про це повідомляє ГУР.

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Так, РФ значно активізувала залякування та репресії проти українців у зв’язку з підготовкою до так званого виборчого процесу та "переобрання" Путіна на пост президента. А також задля виявлення противників російської окупації.

Відомо, що для тих громадян, які відмовляються отримувати російські паспорти окупаційні адміністрації створюють жахливі й нестерпні умови. А саме відмовляють у наданні медичної та соціальної допомоги, позбавляють доступу до електроенергії та системи водопостачання.

Водночас під час проведення систематичних обшуків приватних помешкань на Запоріжжі та Херсонщині у складі карально-репресивних груп почали використовувати фахівців з аналізу поведінки.

Під час здійснення так званих "перевірок документів" та обшуків вказані особи пильно стежать за власником житла, створюючи додатковий психологічний тиск.

Контроль за місцевими

"Намагаючись залякати та встановити тотальний контроль за місцевим населенням, росіяни на окупованих українських територіях намагаються обрубати усі можливі канали зв’язку та доступу до інформації", — пояснили в ГУР.

Наприклад, аби мати змогу користуватись мобільним інтернетом українці мусять звернутись до підконтрольних росіянам провайдерів. Там на телефон вводять невідомі коди, що може свідчити про приховане встановлення шпигунських програм.

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Скриншот допису ГУР
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Скриншот допису ГУР

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують воювати з населенням на тимчасово окупованих територіях, вдаючись до примусових заходів паспортизації місцевих жителів. Цього разу ворог вирішив заборонити їздити на авто з українськими номерами.

Також ми писали, що російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області "докерувалися" до того, що люди вмирають від холоду. Мешканці багатьох багатоквартирних будинків сидять без опалення.

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