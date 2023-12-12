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Скільки коштує повернутися додому — Федоров назвав вартість виїзду з окупації

12 грудня 2023 00:38
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Інна Буряк
редактор
Скільки коштує повернутися додому — Федоров назвав вартість виїзду з окупації
Мер Мелітополя Іван Федоров. Фото: Слово і діло
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Щоб виїхати з тимчасово окупованої території українцям потрібно від п'яти днів, оскільки російські загарбники постійно ускладнюють виїзд. Також вартість повернення додому недешева — до 20-30 тисяч гривень. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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"Ми фіксуємо виїзд мешканців і багатьом мешканцям з окупованих територій ми допомагаємо. Допомагаємо, з одного боку, прописуючи маршрути, маючи інформацію від багатьох наших мешканців, через які блокпости легше проїжджати, через які складніше. Також протягом довгого часу наші міжнародні партнери допомагали нам в частині компенсації для людей, тому що це дороговартісний шлях і може коштувати до 20-30 тисяч гривень на одну особу", — розповів Федоров.

Він наголосив, що цей шлях може тривати більш як п'ять днів, оскільки окупанти постійно влаштовують фільтрацію. Виїхати можна за кількома напрямками: через Крим або Мелітополь — Маріуполь — Новоазовськ, і потім до Грузії, Латвії, Естонії, Фінляндії чи до України через піший перехід Колотилівка — Покровське, що на кордоні РФ та Сумської області.

Федоров додав, що при поверненні на територію, яка контролюється Україною, ці особи реєструються в гуманітарних центрах, де їм надається допомога та здійснюється оформлення всіх необхідних документів.

Нагадаємо, що за словами Івана Федорова, російські загарбники змушують мешканців тимчасово окупованих територій ставати на військовий облік. При цьому ж ворог заявляє, що мобілізацію на ТОТ ніхто не проводить.

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