Сколько стоит вернуться домой – Федоров назвал стоимость выезда из оккупации

Мэр Мелитополя Иван Федоров. Фото: Слово и дело

Чтобы выехать с временно оккупированной территории, украинцам нужно от пяти дней, поскольку российские захватчики постоянно усложняют выезд. Также стоимость возвращения домой недешевая — до 20-30 тысяч гривен.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Федоров о выезде из оккупации

"Мы фиксируем выезд жителей и многим жителям с оккупированных территорий мы помогаем. Помогаем, с одной стороны, прописывая маршруты, имея информацию от многих наших жителей, через какие блокпосты легче проезжать, через которые сложнее. Также на протяжении долгого времени наши международные партнеры помогали нам в части компенсации для людей, потому что это дорогостоящий путь и может стоить до 20-30 тысяч гривен на одного человека", — рассказал Федоров.

Он отметил, что этот путь может длиться более пяти дней, поскольку оккупанты постоянно устраивают фильтрацию. Выехать можно по нескольким направлениям: через Крым или Мелитополь — Мариуполь — Новоазовск, а затем в Грузию, Латвию, Эстонию, Финляндию или в Украину через пеший переход Колотиловка — Покровское на границе РФ и Сумской области.

Федоров добавил, что при возвращении на территорию, контролируемую Украиной, эти лица регистрируются в гуманитарных центрах, где им оказывается помощь и осуществляется оформление всех необходимых документов.

Напомним, что по словам Ивана Федорова, российские захватчики заставляют жителей временно оккупированных территорий становиться на военный учет. При этом враг заявляет, что мобилизацию на ТОТ никто не проводит.