Мобілізації на ТОТ "нєт", або як ворог змушує українців ставати на військовий облік
Російські загарбники змушують мешканців тимчасово окупованих територій ставати на військовий облік. При цьому ж ворог заявляє, що мобілізацію на ТОТ ніхто не проводить.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Як РФ проводить мобілізацію на ТОТ
"Окупанти на кожному кроці кричать, що мобілізації на ТОТ "нєт", але на військовий облік ставлять всіх", — розповів Федоров.
За його словами, у Мелітополі працівників бюджетних установ направляють до військкоматів та примушують проходити медогляд. Крім того, чоловіки разом із "аусвайсом" отримують на додачу повістки.
Також Федоров розповів, що в Токмацькому районі Запорізької області доносять повістки тим, хто отримав паспорт раніше від інших. Крім того, змушують стати на облік.
"Абсолютно всіх агітують вступати на контракт в мінубивства РФ чи в "добробати". Головна задача Росії: змусити українців вбивати одне одного", — додав мер Мелітополя.
Нагадаємо, що російська армія, ймовірно, зазнає втрат зі швидкістю, з якою отримує новобранців до своїх лав. Про це йдеться в аналізі ISW.
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