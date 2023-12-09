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Мобілізації на ТОТ "нєт", або як ворог змушує українців ставати на військовий облік

9 грудня 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізації на ТОТ "нєт", або як ворог змушує українців ставати на військовий облік
Російські військові на шикуванні. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники змушують мешканців тимчасово окупованих територій ставати на військовий облік. При цьому ж ворог заявляє, що мобілізацію на ТОТ ніхто не проводить.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"Окупанти на кожному кроці кричать, що мобілізації на ТОТ "нєт", але на військовий облік ставлять всіх", — розповів Федоров.

За його словами, у Мелітополі працівників бюджетних установ направляють до військкоматів та примушують проходити медогляд. Крім того, чоловіки разом із "аусвайсом" отримують на додачу повістки.

Також Федоров розповів, що в Токмацькому районі Запорізької області доносять повістки тим, хто отримав паспорт раніше від інших. Крім того, змушують стати на облік.

"Абсолютно всіх агітують вступати на контракт в мінубивства РФ чи в "добробати". Головна задача Росії: змусити українців вбивати одне одного", — додав мер Мелітополя.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Мелітополя Івана Федорова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу мера Мелітополя Івана Федорова

Нагадаємо, що російська армія, ймовірно, зазнає втрат зі швидкістю, з якою отримує новобранців до своїх лав. Про це йдеться в аналізі ISW.

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