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Мобилизации на ТОТ "нет", или как враг заставляет украинцев становиться на военный учет

9 декабря 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизации на ТОТ "нет", или как враг заставляет украинцев становиться на военный учет
Российские военные на построении. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики заставляют жителей временно оккупированных территорий становиться на военный учет. При этом же враг заявляет, что мобилизацию на ТОТ никто не проводит.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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"Оккупанты на каждом шагу кричат, что мобилизации на ТОТ "нет", но на военный учет ставят всех", — рассказал Федоров.

По его словам, в Мелитополе работников бюджетных учреждений направляют в военкоматы и заставляют проходить медосмотр. Кроме того, мужчины вместе с "аусвайсом" получают в придачу повестки.

Также Федоров рассказал, что в Токмакском районе Запорожской области доносят повестки тем, кто получил паспорт раньше других. Кроме того, заставляют встать на учет.

"Абсолютно всех агитируют вступать на контракт в минуубийства РФ или в "добробаты". Главная задача России: заставить украинцев убивать друг друга", — добавил мэр Мелитополя.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Мелитополя Ивана Федорова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Мелитополя Ивана Федорова

Напомним, что российская армия, вероятно, терпит потери со скоростью, с которой получает новобранцев в свои ряды. Об этом говорится в анализе ISW.

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