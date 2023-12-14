В ГУР предупредили об усилении репрессий против украинцев на ВОТ

Российские военные на ВОТ. Фото: armyinform

На временно оккупированных территориях Украины российские кафиры усиливают репрессии против местного населения. Это связано с подготовкой к президентским выборам в России.

Об этом сообщает ГУР.

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Так, РФ значительно активизировала запугивание и репрессии против украинцев в связи с подготовкой к так называемому избирательному процессу и "переизбранию" Путина на пост президента. А также для обнаружения противников российской оккупации.

Известно, что для тех граждан, которые отказываются получать российские паспорта, оккупационные администрации создают ужасные и невыносимые условия. А именно отказывают в предоставлении медицинской и социальной помощи, лишают доступа к электроэнергии и системе водоснабжения.

В то же время во время проведения систематических обысков частных помещений в Запорожье и Херсонской области в составе карательно-репрессивных групп стали использовать специалистов по анализу поведения.

При осуществлении так называемых "проверок документов" и обысков указанные лица внимательно следят за собственником жилья, создавая дополнительное психологическое давление.

Контроль за местными

"Пытаясь запугать и установить тотальный контроль над местным населением, россияне на оккупированных украинских территориях пытаются обрубить все возможные каналы связи и доступа к информации", — объяснили в ГУР.

Например, чтобы иметь возможность пользоваться мобильным интернетом, украинцы должны обратиться к подконтрольным россиянам провайдерам. Там на телефон вводят неизвестные коды, что может свидетельствовать о скрытой установке шпионских программ.

Скриншот поста ГУР

Скриншот поста ГУР

Напомним, что российские захватчики продолжают воевать с населением на временно оккупированных территориях, прибегая к принудительным мерам паспортизации местных жителей. В этот раз враг решил запретить ездить на автомобиле с украинскими номерами.

Также мы писали, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Луганской области "доуправлялись" до того, что люди умирают от холода. Жители многих многоквартирных домов сидят без отопления.