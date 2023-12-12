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Примусова паспортизація українців на ТОТ триває — що знову вигадав ворог

12 грудня 2023 01:19
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Інна Буряк
редактор
Примусова паспортизація українців на ТОТ триває — що знову вигадав ворог
Чоловік тримає російський паспорт у руках. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники продовжують воювати з населенням на тимчасово окупованих територіях, вдаючись до примусових заходів паспортизації місцевих жителів. Цього разу ворог вирішив заборонити їздити на авто з українськими номерами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"На тимчасово окупованих територіях буде заборонено з 1 січня 2024 року рух автотранспорту з українськими номерами. Ворог продовжує політику примусової паспортизації регіону, адже для заміни номера необхідно мати паспорт РФ", — йдеться в повідомленні.

У Центрі пояснили, що переміщуватися на тимчасово окупованій території можна тим, хто має перепустку від окупаційної адміністрації. Цей "документ" чинний до кінця року, а з 1 січня його можуть також видати "лише за наявності червоної макулатури".

"Звертаємо увагу, що росіяни можуть видавати свої папірці й імітувати підтримку скільки завгодно, та це не змінює факту того, що вони окупанти й вороги для більшості місцевого населення. Відтак кожен рух їх фіксується, а Рух Опору продовжує свою діяльність", — додали в Спротиві. 

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях російські окупанти не надаватимуть медичні послуги українцям без паспортів РФ. Відомо, коли ворог планує втілити цей задум у життя.

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