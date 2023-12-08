Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Окупанти на Луганщині відмовляються надавати медпослуги українцям без паспортів РФ arrow

Окупанти на Луганщині відмовляються надавати медпослуги українцям без паспортів РФ

8 грудня 2023 17:53
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Окупанти на Луганщині відмовляються надавати медпослуги українцям без паспортів РФ
Окупанти вивозять пацієнтів з лікарні. Фото: Reuters
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

На тимчасово окупованих територіях з 1 січня російські окупанти не надаватимуть медичні послуги українцям без паспортів РФ. "Проєкт" вже стартував у Старобільську на Луганщині.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Читайте також:

Заборона на отримання медичних послуг на окупованій Луганщині

"Такий "пілотний проєкт" вже стартував у Старобільську на Луганщині, де українцям не надають медичні послуги без російського паспорта, а в аптеках не видають ліки по соціальних програмах", — заявили в ЦНС.

Там додали, що таким чином ворог проводить свідому політику геноциду з метою знищення українців.

"Центр національного спротиву зауважує, що Рух Опору вже працює над притягненням до відповідальності  всіх, хто дотичний до цього процес. Взяти участь в цьому процесі може кожен та повідомити про колаборанта", — додали у Центрі.

До слова, російські окупанти продовжують примусово видавати паспорти жителям окупованої Луганської області. Таким чином, вони морально тиснуть на українців та змушують їх отримувати громадянство РФ.

Нагадаємо, раніше мер Нової Каховки Володимир Коваленко заявив, що майже всі, хто лишився в окупованому місті, вже отримали російські паспорти. Цей крок, за його словами, необхідний для виживання мешканців міста, адже без документів неможливо отримати ні медичну допомогу, ні отримати будь-які послуги, включно з фінансовою допомогою.

Також ми писали, що жителі тимчасово окупованого Лисичанська, що на Луганщині, скаржаться на змушування окупантів працювати у сфері ЖКГ безоплатно. Громадяни змушені брати участь у відновленні системи опалення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі