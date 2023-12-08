Окупанти на Луганщині відмовляються надавати медпослуги українцям без паспортів РФ

Окупанти вивозять пацієнтів з лікарні. Фото: Reuters

На тимчасово окупованих територіях з 1 січня російські окупанти не надаватимуть медичні послуги українцям без паспортів РФ. "Проєкт" вже стартував у Старобільську на Луганщині.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Такий "пілотний проєкт" вже стартував у Старобільську на Луганщині, де українцям не надають медичні послуги без російського паспорта, а в аптеках не видають ліки по соціальних програмах", — заявили в ЦНС.

Там додали, що таким чином ворог проводить свідому політику геноциду з метою знищення українців.

"Центр національного спротиву зауважує, що Рух Опору вже працює над притягненням до відповідальності всіх, хто дотичний до цього процес. Взяти участь в цьому процесі може кожен та повідомити про колаборанта", — додали у Центрі.

До слова, російські окупанти продовжують примусово видавати паспорти жителям окупованої Луганської області. Таким чином, вони морально тиснуть на українців та змушують їх отримувати громадянство РФ.

Нагадаємо, раніше мер Нової Каховки Володимир Коваленко заявив, що майже всі, хто лишився в окупованому місті, вже отримали російські паспорти. Цей крок, за його словами, необхідний для виживання мешканців міста, адже без документів неможливо отримати ні медичну допомогу, ні отримати будь-які послуги, включно з фінансовою допомогою.

Також ми писали, що жителі тимчасово окупованого Лисичанська, що на Луганщині, скаржаться на змушування окупантів працювати у сфері ЖКГ безоплатно. Громадяни змушені брати участь у відновленні системи опалення.